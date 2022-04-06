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Норвегия высылает трех российских дипломатов

"Европейская правда"Среда, 6 апреля 2022, 18:58
Норвегия высылает трех российских дипломатов
флаг норвегии. фото иллюстративное: getty images

Норвегия объявила о высылке трех российских дипломатов из посольства в Осло.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Норвегии, сообщает "Европейская правда".

"Норвегия решила объявить персонами нон грата трех дипломатов в российском посольстве в Осло. Эти три лица осуществляли деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Это следствие ужасных открытий о преступлениях российских военных против гражданского населения, в частности в городе Буча возле Киева. В этих условиях мы обращаем особое внимание на нежелательную российскую деятельность в Норвегии", - сообщила министр иностранных дел Анникен Хуитфельт.

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Она добавила, что Норвегия вместе с союзниками и партнерами продолжит поддержку Украины.

Напомним, за дни после появления информации о преступлениях российских военных против гражданского населения в Буче и других городах и селах, побывавших под оккупацией, ряд европейских стран выслали от нескольких до десятков российских дипломатов и сотрудников посольств, а Литва - и посла Российской Федерации.

Темы: Норвегиядипломатические отношенияРосcиясанкции
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