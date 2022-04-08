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Біля Тростянця підірвалось авто "Сумиобленерго": є загиблий і поранені

Ірина БалачукП'ятниця, 8 квітня 2022, 12:17

Автомобіль із бригадою працівників "Сумиобленерго" підірвався на протитанковій міні поблизу села Білка на Сумщині, одна людина загинула, двоє з травмами госпіталізовані та ще двоє отримали контузію.

Джерело: керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram  

Пряма мова Живицького: "7 квітня поблизу села Білка, Охтирського району (ймовірно, голова ОВА мав на увазі Тростянецький район, бо село Білка у Тростянецькому районі – ред.), на протитанковій міні, залишеній військовими РФ, підірвався автомобіль із бригадою працівників "Сумиобленерго". Одна людина загинула. Двох чоловіків із травмами й переломами доставили до лікарні. Ще двоє людей отримали контузію, без госпіталізації".

Деталі: За словами голови ОВА, працівники їхали на локацію, щоб відновити електропостачання.

Живицький наголосив, що територія Сумщини наразі не є безпечною, оскільки російські військові залишили багато боєприпасів і замінованих ділянок.

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Теми: Сумська областьвійнажертви
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