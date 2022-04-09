Заборона "георгіївської стрічки" у Молдові виявилася не остаточною

Заборона використання георгіївської стрічки, символів Z і V у Молдові ще не набула чинності, відповідний законопроєкт має пройти ще третє читання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Законопроєкт, який передбачає відповідальність за використання символів воєнної агресії, 7 квітня парламент Молдови ухвалив у другому читанні.

За словами депутат від партії "Дія та солідарність" (PAS) Маріана Раду, поправки, що передбачають відповідальність за використання символів, пов'язаних із актами військової агресії, які на брифінгу 7 квітня представив депутат PAS Ліліан Карп, включили до ухваленого у другому читанні великого законопроєкту про внесення змін до Кодексу про правопорушення.

Через складність проєкту він має пройти не два, а три читання у парламенті, пояснив Маріан.

Ініціатива PAS передбачає включення до Кодексу про правопорушення нової статті за використання символів військової агресії та поправки до Закону про протидію екстремістській діяльності.

Депутати від PAS пропонують за "розповсюдження, виготовлення, збут, зберігання для розповсюдження та публічне використання загальновідомих атрибутів та символів, що використовуються у зв'язку з актами військової агресії, воєнними злочинами та злочинами проти людяності, а також пропаганду чи прославлення таких дій" карати громадян штрафом від 90 до 180 умовних одиниць (від 4500 до 9000 леїв) або неоплачуваною працею від 30 до 60 годин. Посадовцям загрожує штраф від 180 до 360 умовних одиниць, юридичним особам – від 360 до 600 умовних одиниць".

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Загальновідомими атрибутами та символами військової агресії, військових злочинів та злочинів проти людяності, а також пропаганди для прославлення цих дій пропонують вважати:

- Кольорові прапори та стрічки (чорно-жовтогаряча двоколірна стрічка);

— символи (графіка, літери чи цифри та їх поєднання), значки, уніформу, гасла, вітання та будь-які інші подібні відзнаки, що використовуються учасниками актів військової агресії, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, а також особами, які, не будучи учасниками бойових дій, сприяють висвітленню у ЗМІ та поширенню у суспільстві ідей підбурювання, виправдання, прославлення актів військової агресії, воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Загальновідомий характер таких атрибутів та символів, йдеться у проєкті, визнається лише у тих випадках, коли ці атрибути та символи об'єктивно відомі широкому загалу на міжнародному та місцевому рівні.

Автори проєкту пропонують прописати в законі застереження: не є загальновідомими атрибутами та символами, які використовують у контексті військової агресії, військових злочинів та злочинів проти людяності, стрічки та символи, які є частиною знаків, медалей та орденів Другої світової війни.

У пресслужбі парламенту не змогли відповісти на питання, коли відбудеться розгляд закону у третьому, остаточному читанні.

Нагадаємо, партія "Дія та солідарність" (PAS) на своїй сторінці у Facebook повідомила 7 квітня, що у Молдові заборонили георгіївську стрічку, а також символи Z та V, які російські війська використовують під час вторгнення в Україну.