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Зеленський анонсував повернення в Україну однієї з головних святинь

Катерина ТищенкоСубота, 9 квітня 2022, 22:33
Зеленський анонсував повернення в Україну однієї з головних святинь
Володимир Зеленський, фото ОП

Одна з найшанованіших святинь Софії Київської, ікона святого Миколи (Мокрого) повернеться до України.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "В Україну повернеться одна з наших головних святинь, одна з найшанованіших святинь Софії Київської. Ікона святого Миколи (Мокрого), це перша чудотворна ікона Русі.

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Ми довго працювали, щоб повернути її. Вона була вивезена з України під час Другої світової війни. І свого часу вона буде вдома – в святій Софії".

Деталі: Зеленський подякував за це рішення ієрархам, духовенству та вірним Української православної церкви США.

"Хочу, щоб повернення цієї святині стало для всіх нас важливим символом. Фундаментальним символом. Символом того, що ми повернемо в Україну усе наше. Усе українське. Повернемо усіх наших людей. І обов'язково повернемо справедливість – наш повний контроль над нашою землею", - наголосив президент.

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Теми: релігіяцеркваЗеленський
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