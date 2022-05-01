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Внаслідок російської агресії зростає кількість поранених дітей - понад 404

Валентина РоманенкоНеділя, 1 травня 2022, 09:14
ілюстрація Андрія Єрмоленка

Більше ніж 623 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними ювенальних прокурорів, станом на ранок 1 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 219. Зросла кількість поранених - понад 404.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Так продовж 29-30 квітня внаслідок обстрілів військовими РФ м.Добропілля, смт.Дробишеве Краматорського району та с.Времівка Волноваського району Донецької області отримали поранення п’ять дітей.

28 квітня через артилерійський обстріл ворогом с.Любимівка Бериславського району Херсонської області отримала поранення 12-річна дівчинка.

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Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ пошкоджено 1570 закладів освіти. При цьому 111 з них зруйновано повністю.

Теми: війнадіти
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