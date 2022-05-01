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Внаслідок російської агресії зростає кількість поранених дітей - понад 404

Валентина РоманенкоНеділя, 1 травня 2022, 09:14
Внаслідок російської агресії зростає кількість поранених дітей - понад 404
ілюстрація Андрія Єрмоленка

Більше ніж 623 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними ювенальних прокурорів, станом на ранок 1 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 219. Зросла кількість поранених - понад 404.

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Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Так продовж 29-30 квітня внаслідок обстрілів військовими РФ м.Добропілля, смт.Дробишеве Краматорського району та с.Времівка Волноваського району Донецької області отримали поранення п’ять дітей.

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28 квітня через артилерійський обстріл ворогом с.Любимівка Бериславського району Херсонської області отримала поранення 12-річна дівчинка.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ пошкоджено 1570 закладів освіти. При цьому 111 з них зруйновано повністю.

Теми: війнадіти
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