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Україна планує подати другу частину опитувальника ЄС до кінця наступного тижня

"Європейська правда"Неділя, 1 травня 2022, 09:28

Україна планує до кінця наступного тижня завершити роботу над другою частиною опитувальника щодо оцінки відповідності українського законодавства актам права ЄС для отримання статусу кандидата на вступ.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону, повідомляє "Укрінформ".

"Та частина документів, яку ми передали, вже опрацьована Європейським Союзом, додаткових питань до переданих матеріалів немає, робота була оцінена достатньо високо… 

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Ті реформи, які там описані, ми робили разом з нашими партнерами, тому цю частину роботи ми вже закрили і готуємося до кінця наступного тижня завершити всю роботу над тим, щоб передати Європейському Союзу книгу нашої державності повністю", - сказала Стефанішина.

Україна вже передала Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника для оцінки нашої спроможності отримати статус кандидата у члени ЄС.

Єврокомісія надасть думку щодо можливості України набути статусу кандидата в члени ЄС до кінця червня, після чого Європейська рада зможе розпочати дискусію з цього питання.

ВІДЕО ДНЯ

28 лютого, за 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочату процедуру.

Детально процедуру вступу України до ЄС читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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