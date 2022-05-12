Росія зібралася зміцнювати кордон із Україною: боїться обстрілів

У Кремлі заявили про необхідність посилення безпеки районів, які межують з Україною, оскільки з території України нібито неодноразово обстрілювали Бєлгородську область.

Джерело: ТАСС та РБК-Україна

Деталі: Прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова просили прокоментувати інформацію про те, що у Бєлгородській області Росії внаслідок обстрілів нібито з боку України загинув мирний житель та декілька постраждали.

Пряма мова Пєскова: "Насамперед це ситуація, яка робить необхідним вжити додаткових заходів щодо зміцнення безпеки прилеглих до України районів".

Деталі: Прессекретар Путіна додав, що про решту заходів, які необхідно вживати у зв'язку з нібито "атаками", можуть говорити російські військові.

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