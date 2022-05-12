Росія зібралася зміцнювати кордон із Україною: боїться обстрілів
Четвер, 12 травня 2022, 13:29
У Кремлі заявили про необхідність посилення безпеки районів, які межують з Україною, оскільки з території України нібито неодноразово обстрілювали Бєлгородську область.
Джерело: ТАСС та РБК-Україна
Деталі: Прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова просили прокоментувати інформацію про те, що у Бєлгородській області Росії внаслідок обстрілів нібито з боку України загинув мирний житель та декілька постраждали.
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Пряма мова Пєскова: "Насамперед це ситуація, яка робить необхідним вжити додаткових заходів щодо зміцнення безпеки прилеглих до України районів".
Деталі: Прессекретар Путіна додав, що про решту заходів, які необхідно вживати у зв'язку з нібито "атаками", можуть говорити російські військові.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Останнім часом у Бєлгородській області Росії, яка межує з Україною жителі кілька разів чули те, що в РФ називають "хлопки". Також в області за останній місяць було щонайменше кілька пожеж – на нафтобазах та військових обєктах.
- Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа, яка виникла на нафтобазі у російському Бєлгороді1 квітня, сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.
- 26 квітня Гладков заявив, що Україна нібито обстріляла села Головчино і Журавльовка.
- 27 квітня були пожежі у Бєлгородській, Воронезькій та Курській областях РФ. Зокрема, в районі села Стара Нєлідовка горів склад боєприпасів.
- 1 травня у Бєлгородській області Росії сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "абсолютно природним процесом" та "божественним втручанням у справи грішників" вибухи у Бєлгородській, Воронезькій та Курській областях РФ.