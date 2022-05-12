Россия собралась укреплять границу с Украиной: боится обстрелов

В Кремле заявили о необходимости укрепить безопасность районов, граничащих с Украиной, поскольку с территории Украины якобы неоднократно обстреливали Белгородской области.

Источник: ТАСС и РБК-Украина

Детали: Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова просили прокомментировать информацию о том, что в Белгородской области России в результате обстрелов якобы со стороны Украины погиб мирный житель и несколько пострадали.

Прямая речь Пескова: "Прежде всего это ситуация, которая делает необходимым принять дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов".

Детали: Пресс-секретарь Путина добавил, что обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с якобы "атаками", могут говорить российские военные.

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