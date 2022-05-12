Россия собралась укреплять границу с Украиной: боится обстрелов
Четверг, 12 мая 2022, 13:29
В Кремле заявили о необходимости укрепить безопасность районов, граничащих с Украиной, поскольку с территории Украины якобы неоднократно обстреливали Белгородской области.
Источник: ТАСС и РБК-Украина
Детали: Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова просили прокомментировать информацию о том, что в Белгородской области России в результате обстрелов якобы со стороны Украины погиб мирный житель и несколько пострадали.
Прямая речь Пескова: "Прежде всего это ситуация, которая делает необходимым принять дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов".
Детали: Пресс-секретарь Путина добавил, что обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с якобы "атаками", могут говорить российские военные.
Предыстория:
- В последнее время в Белгородской области России, граничащей с Украиной, жители несколько раз слышали то, что в РФ называют "хлопки". Также в области за последний месяц было по меньшей мере несколько пожаров – на нефтебазах и военных объектах.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар, возникший на нефтебазе в российском Белгороде 1 апреля, произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.
- 26 апреля Гладков заявил, что Украина якобы обстреляла села Головчино и Журавлевка.
- 27 апреля были пожары в Белгородской, Воронежской и Курской областях РФ. В частности, в районе села Старая Нелидовка горел склад боеприпасов.
- 1 мая в Белгородской области России произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "абсолютно естественным процессом" и "божественным вмешательством в дела грешников" взрывы в Белгородской, Воронежской и Курской областях РФ.
ВИДЕО ДНЯ