Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия собралась укреплять границу с Украиной: боится обстрелов

Ирина БалачукЧетверг, 12 мая 2022, 13:29
Дмитрий Песков. Фото gettyimages

В Кремле заявили о необходимости укрепить безопасность районов, граничащих с Украиной, поскольку с территории Украины якобы неоднократно обстреливали Белгородской области.

Источник: ТАСС и РБК-Украина

Детали: Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова просили прокомментировать информацию о том, что в Белгородской области России в результате обстрелов якобы со стороны Украины погиб мирный житель и несколько пострадали.

Прямая речь Пескова: "Прежде всего это ситуация, которая делает необходимым принять дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов".

Детали: Пресс-секретарь Путина добавил, что обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с якобы "атаками", могут говорить российские военные.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияУкраинавойнаграница
Главное сегодня

Нарабатывается договор об эвакуации из "Азовстали": начнут с тяжелораненых – Верещук

УПЦ МП обвинила Порошенко и ПЦУ в создании повода для вторжения России

видео"Азов" в Мариуполе, несмотря ни на что, продолжает выбивать оккупантов с позиций

В Киеве ураган повлек за собой отключение света, а также сломал 400-летняю липу

дополненоРоссия уже против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС

Кремль пытается подготовить россиян к "присоединению" ОРДЛО – росСМИ

Все новости...
Росcия
Россия не может восстановить свои разбитые в Украине подразделения – разведка
Кремль отреагировал на решение Финляндии о вступлении в НАТО
Рубль укрепился больше остальных валют с начала года, но есть вопросы к его "рыночности" – Bloomberg
Последние новости
01:21
Укроборонпром восстановил трофейную технику россиян на 1,5 млрд гривен
00:48
Сенатор-республиканец затормозил выделение Украине $40 млрд
00:31
Враг наступает на Лиманском направлении и терпит большие потери – глава Донецкой ОВА
00:10
В ЕС начинают допускать отложение нефтяного эмбарго из-за позиции Венгрии - Bloomberg
00:05
Нарабатывается договор об эвакуации из "Азовстали": начнут с тяжелораненых – Верещук
23:58
В ОП прокомментировали новую прихоть России об отказе Украины от ЕС
23:43
ПВО Украины уничтожила 7 российских воздушных целей
23:42
Чехия не будет принимать беженцев с вторым венгерским гражданством
23:31
Стратегическое поражение России очевидно, просто у трусов нет смелости это признать – Зеленский
23:22
Зеленский об обстреле россиянами школы и завода: Реально больные
Все новости...