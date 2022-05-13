Касетні снаряди по Харкову пускав російський генерал, який вбивав цивільних у Сирії – CNN

Американські журналісти встановили, що накази обстрілювати цивільне населення Харкова касетними снарядами ухвалював генерал-полковник Олександр Журавльов, який причетний до воєнних злочинів у Сирії.

Джерело: розслідування CNN

Деталі: У Харкові 27 і 28 лютого від обстрілів кілька людей загинули, і ще десятки людей дістали каліцтво та серйозні поранення внаслідок обстрілів касетними снарядами. Журналісти й слідчі встановили, що обстріл відбувався снарядами з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

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Завдяки супутниковим знімкам, журналісти встановили, що 27 і 28 лютого касетні снаряди по цих місцях запустили військовослужбовці 79-ої реактивної артилерійської бригади РФ.

Завдяки супутниковим знімкам компанії Planet Labs 27 і 28 лютого, відео очевидців та огляду снарядів, які не здетонували, журналісти змогли розрахувати траєкторію снарядів. У тому місці, де фахівці математично вирахували траєкторію снарядів, на супутникових знімках за 27 і 28 лютого помітили розміщення артилерійських установок та клуби диму після залпів.

Червоними крапками позначені місця вибуху касетних боєприпасів у північних районах Харкова 27 і 28 лютого. Синім позначено траєкторію польоту, які ведуть до прикордонної зони в Бєлґородській області РФ інфографіка: cnn

Згідно з даними CNN, рішення про обстріл такими снарядами віддає особисто командувач військового округу, у якому дислокується даний підрозділ. 79 реактивно-артилерійська бригада належить до Західного військового округу РФ, яким командує генерал-полковник Олександр Журавльов.

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Автори розслідування переконані, що російське військове командування не дозволяє військовослужбовцям нижньої та середньої ланки власноруч ухвалювати такі рішення про обстріл касетними снарядами.

У матеріалі зазначають, що Журавльов був призваний як офіцер в радянський контингент у Чехословаччині у 1980-ті роки. Після розпаду СРСР він переїхав до Росії, де служив у танкових військах.

У липні 2016 року Журавльова призначили командувачем російських військ у Сирії. На той момент, російський контингент зустрів рішучий опір сирійських повстанців у місті Алеппо.

Після призначення Журавльова, російські війська взяли місто в облогу, штучно створили голод у місті, супроводжуючи облогу нищівними авіаційними бомбардуваннями, і зрештою примусили захисників міста капітулювати. Така тактика зрештою і стала визначальною для російських військ у Сирії й Україні.

Крім того, міжнародні розслідувачі та журналісти зафіксували суттєве зростання випадків застосування кластерних боєприпасів проти беззбройного населення з боку російських та сирійських підрозділів після того, як Журавльов став командувачем.

До прикладу, за один місяць – із 10 вересня до 10 жовтня 2016 року, журналісти зафіксували 137 застосування кластерних снарядів проти цивільного населення Алеппо. Це у вісім разів більше, ніж за всі попередні 8 місяців бойових дій російської армії в регіоні.

Після повернення з Сирії, Журавльов отримав з рук російського президента найвищу державну нагороду в Росії – "Героя Російської Федерації". Потім його двічі підвищили у військовому званні й зрештою призначили командувачем Західного військового округу.

Наразі проти Журавльова не запроваджено жодних санкційних заходів у країнах світу.

Довідково: Касетні снаряди заборонені Конвенцією про касетні снаряди від 2010 року, але Росія й Україна не підписали її. Водночас застосування таких снарядів у густонаселених житлових районах міст є очевидним порушенням законів і звичаїв війни, і відповідно до Женевських конвенцій до відповідальності за ці воєнні злочини насамперед притягують командирів вищої ланки.

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