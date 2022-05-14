На "Азовстали" находятся около 600 раненых – полицейский с завода

На "Азовстали" в плохих, антисанитарных условиях, без медикаментов, воды и пищи остаются около 600 раненых, многие из них тяжелые.

Источник: представитель ГУ полиции в Донецкой области, позывной "Полиция", находящийся на "Азовстали", в эфире национального телемарафона

Прямая речь "Полиции": "Относительно раненых – очень плохая ситуация. Их около 600 человек. Условия просто ужасающие. Видели вы наверняка фотографии в соцсетях. Честно говоря, нельзя передать ту удручающую обстановку, которая есть в госпитале... Мы периодически собираем воду техническую, которая есть по заводу, и горючее и приносим в госпиталь.

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Как описать саму ситуацию? Грубо говоря – огромный спортзал, несколько десятков кроватей двухъярусных, остальные – прямо на полу: вещи, униформа завода, на который друг к другу лежат бойцы без конечностей – у кого руки, у кого ноги нет, у кого – просто ранения. Полная антисанитария: уже потеплело – мухи, звуки боли, запах ужасный".

Детали: "Полиция" добавил, что медикаментов и мединструментов фактически нет. А сама операционная после бомбежек – это просто стол у стены.

Представитель полиции рассказал, как 14 мая там оперировали раненого без анестезии – боец ​​просто держал пояс между зубами и кричал, пока ему "чистили дыру размером с теннисный мяч в ноге".

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Он добавил, что много тяжелых раненых погибает из-за отсутствия медицинской помощи.

Еды и воды на заводе тоже почти не осталось.

Что было раньше: 14 мая родственники защитников "Азовстали" призвали Китай помочь с экстракцией украинских военных из Мариуполя.

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