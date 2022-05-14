На "Азовстали" находятся около 600 раненых – полицейский с завода
На "Азовстали" в плохих, антисанитарных условиях, без медикаментов, воды и пищи остаются около 600 раненых, многие из них тяжелые.
Источник: представитель ГУ полиции в Донецкой области, позывной "Полиция", находящийся на "Азовстали", в эфире национального телемарафона
Прямая речь "Полиции": "Относительно раненых – очень плохая ситуация. Их около 600 человек. Условия просто ужасающие. Видели вы наверняка фотографии в соцсетях. Честно говоря, нельзя передать ту удручающую обстановку, которая есть в госпитале... Мы периодически собираем воду техническую, которая есть по заводу, и горючее и приносим в госпиталь.
Как описать саму ситуацию? Грубо говоря – огромный спортзал, несколько десятков кроватей двухъярусных, остальные – прямо на полу: вещи, униформа завода, на который друг к другу лежат бойцы без конечностей – у кого руки, у кого ноги нет, у кого – просто ранения. Полная антисанитария: уже потеплело – мухи, звуки боли, запах ужасный".
Детали: "Полиция" добавил, что медикаментов и мединструментов фактически нет. А сама операционная после бомбежек – это просто стол у стены.
Представитель полиции рассказал, как 14 мая там оперировали раненого без анестезии – боец просто держал пояс между зубами и кричал, пока ему "чистили дыру размером с теннисный мяч в ноге".
Он добавил, что много тяжелых раненых погибает из-за отсутствия медицинской помощи.
Еды и воды на заводе тоже почти не осталось.
Что было раньше: 14 мая родственники защитников "Азовстали" призвали Китай помочь с экстракцией украинских военных из Мариуполя.
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Предыстория:
- Ранее МинВОТ сообщило, что ведутся переговоры при посредничестве Турции, ООН и МККК об эвакуации военных из "Азовстали", начнут с тяжелораненых. Украина желает, чтобы был подписан документ, как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали", и сейчас идет подготовка к его подписанию.
- Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек из "Азовстали" в Мариуполе. Ранее сообщалось, что украинская сторона ведет переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах.
- Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них "развязаны руки".
- Турция предлагала России вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции.
- 11 мая вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, остающихся на "Азовстали", на пленных военных РФ.