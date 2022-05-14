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Ворог продовжує штурм "Азовсталі", захисники стримують росіян – Азов

Альона Мазуренко Субота, 14 травня 2022, 16:54
Ворог продовжує штурм Азовсталі, захисники стримують росіян – Азов
фото: ТГ Азов

Російські окупанти продовжують скидати на захисників Маріуполя авіабомби, застосовують важку артилерію, танки і велику кількість піхоти для штурму "Азовсталі". 

Джерело: полк "Азов" у Telegram

Дослівно: "Ворог продовжує штурм території заводу "Азовсталь".

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Протягом всього 80-го дня повномасштабного вторгнення країни-агресора, окупант скидає на захисників Маріуполя авіабомби, задіює важку артилерію і танки. Застосовує велику кількість піхоти для спроб штурму українських позицій.

Не зважаючи на вкрай критичну ситуацію, оборонці, докладаючи надлюдські зусилля, відбивають намагання прорвати позиції захисників та стримують війська противника".

Що було раніше: 14 травня родичі захисників "Азовсталі" закликали Китай допомогти з екстракцією українських військових із Маріуполя.

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Знати більше: Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя

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Нам не потрібні слова, а потрібні дії. Що кажуть матері й дружини захисників з "Азовсталі"

Передісторія: 

  • МінТОТ повідомив, що ведуться переговори за посередництва Туреччини, ООН та МККК про евакуацію військових з "Азовсталі", почнуть з тяжко поранених. Україна бажає підписати документ, як саме відбуватиметься евакуація з "Азовсталі", і зараз триває підготовка до його підписання.
  • Україна наразі домовляється про евакуацію 60 людей з "Азовсталі" в Маріуполі. Раніше повідомлялося, що ведуться переговори про 38 важкопоранених (лежачих) бійців. 
  • Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них "розв’язані руки".
  • Туреччина пропонувала Росії вивезти українських військових з Маріуполя й гарантувати, що до кінця війни вони більше не воюватимуть, а лишатимуться в Туреччині.
  • 11 травня віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ.

Теми: Азов Маріупольокупаціявійна
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