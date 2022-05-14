Ворог продовжує штурм "Азовсталі", захисники стримують росіян – Азов

Російські окупанти продовжують скидати на захисників Маріуполя авіабомби, застосовують важку артилерію, танки і велику кількість піхоти для штурму "Азовсталі".

Джерело: полк "Азов" у Telegram

Дослівно: "Ворог продовжує штурм території заводу "Азовсталь".

Протягом всього 80-го дня повномасштабного вторгнення країни-агресора, окупант скидає на захисників Маріуполя авіабомби, задіює важку артилерію і танки. Застосовує велику кількість піхоти для спроб штурму українських позицій.

Не зважаючи на вкрай критичну ситуацію, оборонці, докладаючи надлюдські зусилля, відбивають намагання прорвати позиції захисників та стримують війська противника".

Що було раніше: 14 травня родичі захисників "Азовсталі" закликали Китай допомогти з екстракцією українських військових із Маріуполя.

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