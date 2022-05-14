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Враг продолжает штурм "Азовстали", защитники сдерживают россиян – Азов

Алена МазуренкоСуббота, 14 мая 2022, 16:54
Враг продолжает штурм Азовстали, защитники сдерживают россиян – Азов
фото: ТГ Азов

Российские оккупанты продолжают сбрасывать на защитников Мариуполя авиабомбы, применяют тяжелую артиллерию, танки и большое количество пехоты для штурма "Азовстали".

Источник: полк "Азов" в Telegram

Дословно: "Враг продолжает штурм территории завода "Азовсталь".

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В течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора, оккупант сбрасывает на защитников Мариуполя авиабомбы, задействует тяжелую артиллерию и танки. Применяет большое количество пехоты для попыток штурма украинских позиций.

Несмотря на крайне критическую ситуацию, защитники, прилагая сверхчеловеческие усилия, отражают попытки прорвать позиции защитников и сдерживают войска противника".

Что было раньше: 14 мая родственники защитников "Азовстали" призвали Китай помочь с экстракцией украинских военных из Мариуполя.

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Нам не нужны слова, а нужны действия. Что говорят матери и жены защитников с "Азовстали"

Предыстория: 

  • Ранее МинВОТ сообщило, что ведутся переговоры при посредничестве Турции, ООН и МККК  об эвакуации военных из "Азовстали", начнут с тяжелораненых. Украина желает, чтобы был подписан документ, как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали", и сейчас идет подготовка к его подписанию.
  • Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек из "Азовстали" в Мариуполе. Ранее сообщалось, что украинская сторона ведет переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах.
  • Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них "развязаны руки".
  • Турция предлагала России вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции.
  • 11 мая вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, остающихся на "Азовстали", на пленных военных РФ.

Темы: АзовМариупольоккупациявойна
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