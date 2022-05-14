Враг продолжает штурм "Азовстали", защитники сдерживают россиян – Азов

Российские оккупанты продолжают сбрасывать на защитников Мариуполя авиабомбы, применяют тяжелую артиллерию, танки и большое количество пехоты для штурма "Азовстали".

Источник: полк "Азов" в Telegram

Дословно: "Враг продолжает штурм территории завода "Азовсталь".

В течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора, оккупант сбрасывает на защитников Мариуполя авиабомбы, задействует тяжелую артиллерию и танки. Применяет большое количество пехоты для попыток штурма украинских позиций.

Несмотря на крайне критическую ситуацию, защитники, прилагая сверхчеловеческие усилия, отражают попытки прорвать позиции защитников и сдерживают войска противника".

Что было раньше: 14 мая родственники защитников "Азовстали" призвали Китай помочь с экстракцией украинских военных из Мариуполя.

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