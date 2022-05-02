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У Краснодарі знайшли кілька десятків свіжих могил окупантів

Роман ПетренкоПонеділок, 2 травня 2022, 16:06
У Краснодарі знайшли кілька десятків свіжих могил окупантів
фото 93.ру

Місцеві журналісти в Краснодарі побачили 26 могил російських військових, які загинули після 24 лютого, тобто з початку війни в Україні.

Джерело: 93.ru

Деталі: Люди опублікували у соцмережах фотографії з нового міського цвинтаря — судячи з них, над деякими з могил майорять прапори ВДВ та ВМФ.

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Журналісти нарахували 26 могил окупантів, яких не стало після 24 лютого.

Могили посипані ще свіжими квітами, вінками від Міністерства оборони Росії. Над деякими майорять прапори ВДВ та ВМФ.

Співробітник цвинтаря розповів, що ділянку виділили спеціально для військовослужбовців.

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Теми: Росіяпропагандавійнаокупація
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