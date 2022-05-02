Путін попереджав Угорщину про напад на Україну, і та захотіла частину територій собі – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Угорщину було заздалегідь попереджено Росією про напад на Україну,

Про це він сказав у понеділок в ефірі телемарафону, пише "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Угорщина, яка відкрито заявляє про свою співпрацю із Росією. Більше того, вона була попереджена заздалегідь Путіним про те, що буде напад на нашу країну", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість вступу України до НАТО та можливий вплив Угорщини на цей процес.

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"Вона чомусь вважала, що може забрати частину своєї території. Та країна, яка так поводилася – подивимося, які наслідки будуть після цієї війни для цієї країни", - додав Данілов.

Раніше Будапешт заявив, що накладе вето на будь-яку європейську пропозицію, яка призведе до обмеження імпорту енергоносіїв з Росії.

Після цього ЗМІ повідомили, що Європейська комісія може зробити виняток та звільнити Угорщину і Словаччину від ембарго на купівлю російської нафти.