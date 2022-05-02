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Путін попереджав Угорщину про напад на Україну, і та захотіла частину територій собі – Данілов

"Європейська правда"Понеділок, 2 травня 2022, 23:12

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Угорщину було заздалегідь попереджено Росією про напад на Україну,

Про це він сказав у понеділок в ефірі телемарафону, пише "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Угорщина, яка відкрито заявляє про свою співпрацю із Росією. Більше того, вона була попереджена заздалегідь Путіним про те, що буде напад на нашу країну", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість вступу України до НАТО та можливий вплив Угорщини на цей процес.

"Вона чомусь вважала, що може забрати частину своєї території. Та країна, яка так поводилася – подивимося, які наслідки будуть після цієї війни для цієї країни", - додав Данілов.

Раніше Будапешт заявив, що накладе вето на будь-яку європейську пропозицію, яка призведе до обмеження імпорту енергоносіїв з Росії.

Після цього ЗМІ повідомили, що Європейська комісія може зробити виняток та звільнити Угорщину і Словаччину від ембарго на купівлю російської нафти.

Теми: ПутінУгорщинаДанілов
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