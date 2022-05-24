Крейсер "Москва": в РФ від батьків хотіли заяв, що строковики померли в катастрофі

У Росії батькам матросів підбитого крейсера "Москва" пропонували добровільно визнати синів "померлими внаслідок катастрофи", при цьому не зараховуючи їх до учасників бойових дій.

Джерело "Новая газета. Европа"

Деталі: З 13 квітня, коли крейсер "Москва" підбили в Чорному морі, минуло більше місяця, а батьки строковиків, які опинилися серед членів екіпажу флагмана Чорноморського флоту РФ, продовжують домагатися правди від командування та збираються подавати колективний позов до Міноборони РФ.

Міноборони РФ лише одного разу прозвітувало про 1-го загиблого та 27 зниклих безвісти військовослужбовців. Батьки матросів зі слів синів розповідали "Новій газеті" про близько 40 загиблих. Кількість поранених та евакуйованих залишається невідомою.

Дві матері зниклих безвісти матросів розповіли, що їм пропонували добровільно визнати синів "померлими внаслідок катастрофи", – вони відмовилися.

На думку батьків, "весь крейсер на строковиках тримався", хоча за законом їх там не мало бути. Строковики не значилися в жодних списках після катастрофи – вони нібито не воювали.

Командування на зустрічі з частиною родичів матросів у Севастополі сказало, що крейсер був у нейтральних водах і не був учасником бойових дій, але обіцяло, що "Москву" буде визнано учасником "спеціальної військової операції".

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Офіційно інформації про потоплення крейсера сім'ям не давали, але "по секрету" командир розповів, що було три ракети: одна пролетіла повз, одна влучила у машинне відділення, інша – ймовірно, в їдальню.

Він упізнав за фотографією хлопців і підтвердив, що вони були на борту. На надію однієї з матерів про те, що хлопців урятували, командир відповів негативно, ледве стримавши сміх. Офіційно ті, кого шукають рідні матроси, значилися зниклими безвісти.

Матері вважають, що рятувальну операцію не проводили, а тягнули час. Сім'ям розповідали різні версії подій. Стверджували, що поранених нема.

Із військкомату приходили повідомлення, що "син безвісти зник у результаті катастрофи", а потім – уже складені заяви про те, що батьки визнають, що тіло сина "не виявлено через те, що була катастрофа".

Одна співрозмовниця видання навіть не забирала цю заяву і відмовилася таке підписувати, хоча могла претендувати на страхові виплати – "трохи більше ніж 7 млн". Її обурює, що там написано про катастрофу та не прописано, що син – учасник "операції". Від батька одного з матросів вона чула, що деяким прописали, що син – учасник "спеціальної воєнної операції", і нараховують "бойові".

Від поранених матросів жінка чула версію, що у хлопців на крейсері заклинило двері і вони вже не могли вибратися, тому що "дуже багато диму було і за ними вже ніхто не спускався".

Їй розповідали версію, що коли пішло задимлення, строковиків почали викидати через ілюмінатор – а там і під гвинти могли потрапити, і потонути, і переохолонути

Пряма мова матері: "Капітан мені сказав, що вони довго боролися за живучість, потім зрозуміли, що там уже все, дозволили всім стрибати за борт. Почали скидати плоти. Потім вони спустили свій катер із крейсера. Потім я вже чула іншу розповідь про корабель, який прийшов рятувати. І що крейсер не було спущено, нібито там щось зламалося.

Усіх не полишає відчуття, що хлопці десь є. Тому що дуже багато нестиковок. Якби нас викликало командування і всім розповіло одну версію… Але те, з чим ми зіткнулися, це ні в які ворота".

Деталі: Мати іншого 19-річного матроса розповіла, що керівництво ЧФ РФ довгий час не давало відповіді та ігнорувало родичів строковиків. Лише 24 квітня. через 11 днів, командування повідомило, що її син зник безвісти. Начебто водолази спускалися під воду, але нікого не знайшли.

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