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Крейсер "Москва": в РФ от родителей хотели заявлений, что срочники умерли в катастрофе

Елена РощинаВторник, 24 мая 2022, 14:54
Ракетный крейсер “Москва”, фото Минобороны РФ

В России родителям матросов подбитого крейсера "Москва" предлагали добровольно признать сыновей "умершими в результате катастрофы", при этом не причисляя их к участникам боевых действий. 

Источник "Новая газета. Европа

Детали: С 13 апреля, когда крейсер "Москва" подбили в Черном море, прошло больше месяца, а родители срочников, оказавшихся среди членов экипажа флагмана Черноморского флота РФ, продолжают добиваться правды от командования и собираются подавать коллективный иск к Минобороны РФ.

Минобороны РФ лишь однажды отчиталось об 1-м погибшем и 27 пропавших без вести военнослужащих. Родители матросов со слов сыновей рассказывали "Новой газете" об около 40 погибших. Количество раненых и эвакуированных остается неизвестным. 

Две матери пропавших без вести матросов рассказали, что им предлагали добровольно признать сыновей "умершими в результате катастрофы", – они отказались.

По мнению родителей, "весь крейсер на срочниках держался", хотя по закону их там не должно было быть. Срочники не числились ни в каких списках после катастрофы – они якобы не воевали. 

Командование на встрече с частью родственников матросов в Севастополе сказало, что крейсер находился в нейтральных водах и не являлся участником боевых действий, но обещало, что "Москва" будет признан участником "специальной военной операции". 

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Официально информации о потоплении крейсера семьям не давали, но "по секрету" командир рассказал, что было три ракеты: одна пролетела мимо, одна попала в машинное отделение, другая – вероятно, в столовую. 

Он узнал по фотографии ребят и подтвердил, что они были на борту. На надежду одной из матерей о том, что ребят спасли, командир ответил отрицательно, едва сдержав смех. Официально те, кого ищут родные матросов, значились пропавшими без вести. 

Матери считают, что спасательную операцию не проводили, а тянули время. Семьям рассказывали разные версии событий. Утверждали, что раненых нет.

Из военкомата приходили извещения, что "сын без вести пропал в результате катастрофы", а затем – уже составленные заявления о том, что родитель признает, что тело сына "не обнаружено в связи с тем, что была катастрофа". 

Одна собеседница издания даже не забирала это заявление и отказалась такое подписывать, хотя могла претендовать на страховые выплаты – "чуть больше 7 млн". Ее возмущает, что там написано о катастрофе и не прописано, что сын – участник "операции". От отца одного из матросов она слышала, что некоторым прописали, что сын – участник "специальной военной операции", и насчитывают "боевые". 

От раненых матросов женщина слышала версию, что у ребят на крейсере заклинило дверь и они уже не могли выбраться, потому что "очень много было дыма и за ними уже никто не спускался". 

Ей рассказывали версию, что когда пошло задымление, срочников начали выбрасывать через иллюминатор – а там и под винты могли попасть, и утонуть, и переохладиться

Прямая речь матери: "Капитан мне сказал, что они долго боролись за живучесть, потом поняли, что там уже все, разрешили всем прыгать за борт. Начали сбрасывать плоты. Потом они спустили свой катер с крейсера. Потом я уже слышала другой рассказ о корабле, который пришел спасать. И что крейсер не был спущен, якобы там что-то сломалось.

Всех не покидает ощущение, что ребята где-то есть. Потому что очень много несостыковок. Если бы нас вызвало командование и всем рассказало одну версию… Но то, с чем мы все столкнулись, это ни в какие ворота".

Детали: Мать другого 19-летнего матроса рассказала, что руководство ЧФ РФ долгое время не давало ответов и игнорировало родственников срочников. Лишь 24 апреля, спустя 11 дней, командование сообщило, что ее сын пропал без вести. Якобы водолазы спускались под воду, но никого не нашли.

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Темы: войнаЧФ РоссииРосcия
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