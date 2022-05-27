Янукович написав українцям, що Україні загрожує Польща, а з Росією не можна говорити з позиції сили

Президент-утікач Віктор Янукович оприлюднив заяву на шести аркушах, у якому звинуватив Польщу в намірах анексувати західні області України, а українцям порадив не сподіватися на Захід, а домовлятися з Росією не з позицій сили, а висловлюючи повагу.

Джерело: лист Януковича, оприлюднений його адвокатом Юрієм Кірасиром

Пряма мова Януковича: "Як би не було боляче про це писати сьогодні, але державність України перебуває в сильній небезпеці. Їй загрожує повне знищення. При цьому мова не лише про ризики втрати величезних територій на півдні й сході нашої держави.

На її західних кордонах теж не все так просто. Адже Польща пам’ятає не лише вересень 1939 року. Вона надійно береже в пам’яті березень 1923 року, коли в Парижі посли держав Антанти остаточно включили території Східної Галичини і західної частини Волині до складу Другої Речі Посполитої.

Нинішнє ситуативне зближення з Польщею загрожує ситуацією, коли Україна може бути вимушена погодитися на фактичне злиття з нею, так як виникне загроза її економічної нездатності захищати свій суверенітет. Це і стало наслідком реалізації європейської мрії, за яку український народ нібито вийшов на свій останній Майдан (Янукович написав "Майдан" з малої літери – УП)".

Деталі: Янукович звинуватив українців у тому, що вони таврували його образливими прізвиськами і не слухались його порад з-за кордону, як порозумітися з Росією.

На його думку, Україна має бути містком між Заходом і Сходом, насамперед Росією, вдало маневруючи між їхніми інтересами. У листі він згадує, що так йому сказав, мовляв, колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер. Інтереси України, за логікою президента-втікача, полягають у тому, аби маневрувати між інтересами інших цивілізацій.

ВІДЕО ДНЯ

Також Янукович каже, що весь час його перебування в Україні йому заважали втілювати конструктивні ідеї політики, якими керували з-за кордону. 21 лютого 2014 року, під час подій Революції Гідності, міністри закордонних справ Німеччини і Польщі погодились на угоду примирення між режимом Януковича і опозицією, за якою мали відбутися президентські вибори до кінця 2014 року і повернення до парламентсько-президентської республіки. Він каже, що вночі того дня молився за мир в Україні, аби не допустити кровопролиття, але не вийшло.

Свій лист він закінчив визнанням того, що швидше за все мирну угоду між Україною і Росією підпишуть не на користь Україні, бо вона, мовляв, уже програє. На думку колишнього президента, західні політики вже втомились допомагати Україні, а їхні виборці не хочуть витрачати бюджетні кошти на постачання озброєння Збройним силам України, бо це нібито не допомагає.

Передісторія: