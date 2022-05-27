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Янукович написав українцям, що Україні загрожує Польща, а з Росією не можна говорити з позиції сили

Денис КарловськийП'ятниця, 27 травня 2022, 21:26
янукович і путін у 2013 році. фото: getty images

Президент-утікач Віктор Янукович оприлюднив заяву на шести аркушах, у якому звинуватив Польщу в намірах анексувати західні області України, а українцям порадив не сподіватися на Захід, а домовлятися з Росією не з позицій сили, а висловлюючи повагу.

Джерело: лист Януковича, оприлюднений його адвокатом Юрієм Кірасиром

Пряма мова Януковича: "Як би не було боляче про це писати сьогодні, але державність України перебуває в сильній небезпеці. Їй загрожує повне знищення. При цьому мова не лише про ризики втрати величезних територій на півдні й сході нашої держави.

На її західних кордонах теж не все так просто. Адже Польща пам’ятає не лише вересень 1939 року. Вона надійно береже в пам’яті березень 1923 року, коли в Парижі посли держав Антанти остаточно включили території Східної Галичини і західної частини Волині до складу Другої Речі Посполитої.

Нинішнє ситуативне зближення з Польщею загрожує ситуацією, коли Україна може бути вимушена погодитися на фактичне злиття з нею, так як виникне загроза її економічної нездатності захищати свій суверенітет. Це і стало наслідком реалізації європейської мрії, за яку український народ нібито вийшов на свій останній Майдан (Янукович написав "Майдан" з малої літери – УП)".

Деталі: Янукович звинуватив українців у тому, що вони таврували його образливими прізвиськами і не слухались його порад з-за кордону, як порозумітися з Росією.

На його думку, Україна має бути містком між Заходом і Сходом, насамперед Росією, вдало маневруючи між їхніми інтересами. У листі він згадує, що так йому сказав, мовляв, колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер. Інтереси України, за логікою президента-втікача, полягають у тому, аби маневрувати між інтересами інших цивілізацій.

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Також Янукович каже, що весь час його перебування в Україні йому заважали втілювати конструктивні ідеї політики, якими керували з-за кордону. 21 лютого 2014 року, під час подій Революції Гідності, міністри закордонних справ Німеччини і Польщі погодились на угоду примирення між режимом Януковича і опозицією, за якою мали відбутися президентські вибори до кінця 2014 року і повернення до парламентсько-президентської республіки. Він каже, що вночі того дня молився за мир в Україні, аби не допустити кровопролиття, але не вийшло. 

Свій лист він закінчив визнанням того, що швидше за все мирну угоду між Україною і Росією підпишуть не на користь Україні, бо вона, мовляв, уже програє. На думку колишнього президента, західні політики вже втомились допомагати Україні, а їхні виборці не хочуть витрачати бюджетні кошти на постачання озброєння Збройним силам України, бо це нібито не допомагає.

Передісторія: 

  • Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що колишній голова Конституційного Суду Олександр Тупицький повинен був допомогти легалізувати повернення Януковича після російської окупації України. На початку 2022 року адвокати Януковича подали позов до скандального Окружного адміністративного суду міста Києва щодо повернення йому статусу президента, якого його позбавили народні депутати в лютому 2014 року.
  • На початку березня, коли російські війська перебували безпосередньо в передмістях Києва, до Мінська прилітав особистий літак Януковича.
  • Янукович пропонував Зеленському капітулювати й попросити росіян зберегти йому життя. Крім того, він розповів, що буцімто якась низка експертів розробила план повернення Донбасу за участі США і Росії, але Зеленський відмовився від нього.
  • Український суд заочно дозволив заарештувати Януковича у справі про державну зраду за підписання Харківських угод 2010 року з Росією. Окрім цього, Янукович уже повинен відсидіти 13 років за ґратами в іншій справі, за якою вирок ухвалили ще 2019 року.
  • 26 травня експрезидент РФ Дмитро Медведєв звинуватив Польщу в намірах анексувати Україну.

Теми: ЯнуковичПольщаколабораціядержзрада
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