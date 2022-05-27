Янукович написал украинцам, что Украине угрожает Польша, а с Россией нельзя говорить с позиции силы
Беглый экс-президент Виктор Янукович обнародовал заявление на шести листах, в котором обвинил Польшу в намерениях аннексировать западные области Украины, а украинцам посоветовал не надеяться на Запад, а договариваться с Россией не с позиций силы, а проявляя уважение.
Источник: письмо Януковича, обнародованное его адвокатом Юрием Кирасиром
Прямая речь Януковича: "Как бы ни было больно об этом писать сегодня, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о рисках потери огромных территорий на юге и востоке нашего государства.
На ее западных границах тоже не все так просто. Польша ведь помнит не только сентябрь 1939 года. Она надежно хранит в памяти март 1923 года, когда в Париже послы государств Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав Второй Речи Посполитой.
Нынешнее ситуативное сближение с Польшей чревато ситуацией, когда Украина может быть вынуждена согласиться на фактическое слияние с ней, так как возникнет угроза ее экономической несосотоятельности защищать свой суверенитет. Это и стало следствием реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний Майдан (Янукович написал Майдан с строчной буквы – УП).
Детали: Янукович обвинил украинцев в том, что они клеймили его оскорбительными прозвищами и не слушались его советов из-за границы, как найти общий язык с Россией.
По его мнению, Украина должна быть связующим мостом между Западом и Востоком, прежде всего Россией, умело маневрируя между их интересами. В письме он вспоминает, что так ему сказал, дескать, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Интересы Украины, по логике беглого президента, заключаются в том, чтобы маневрировать между интересами других цивилизаций.
Также Янукович говорит, что все время его пребывания в Украине ему мешали реализовывать конструктивные идеи те политики, которыми руководили из-за границы. 21 февраля 2014 года, во время событий Революции Достоинства, министры иностранных дел Германии и Польши согласились на соглашение о примирении между режимом Януковича и оппозицией, по которому должны состояться президентские выборы до конца 2014 года и возвращение к парламентско-президентской республике. Он говорит, что ночью того дня молился за мир в Украине, чтобы не допустить кровопролития, но не получилось.
Свое письмо он закончил признанием того, что, скорее всего, мирное соглашение между Украиной и Россией подпишут не в пользу Украины, потому что она, мол, уже проигрывает. По мнению бывшего президента, западные политики уже устали помогать Украине, а их избиратели не хотят тратить бюджетные средства на поставку вооружения Вооруженным силам Украины, потому что это якобы не помогает.
Предыстория:
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что бывший глава Конституционного Суда Александр Тупицкий должен был помочь легализировать возвращение Януковича после российской оккупации Украины. В начале 2022 года адвокаты Януковича подали иск в скандальный Окружной административный суд города Киева о возвращении ему статуса президента, которого его лишили народные депутаты в феврале 2014 года.
- В начале марта, когда российские войска находились непосредственно в пригородах Киева, в Минск прилетал личный самолет Януковича.
- Янукович предлагал Зеленскому капитулировать и попросить россиян сохранить ему жизнь. Кроме того, он рассказал, что какой-то ряд экспертов разработал план возвращения Донбасса с участием США и России, но Зеленский отказался от него.
- Украинский суд заочно разрешил арестовать Януковича по делу о государственной измене за подписание Харьковских соглашений 2010 года с Россией. Кроме этого, Янукович уже должен отсидеть 13 лет за решеткой по другому делу, по которому приговор был вынесен еще в 2019 году.
- 26 мая экс-президент РФ Дмитрий Медведев обвинил Польшу в намерениях аннексировать Украину.