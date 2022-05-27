Янукович написал украинцам, что Украине угрожает Польша, а с Россией нельзя говорить с позиции силы

Беглый экс-президент Виктор Янукович обнародовал заявление на шести листах, в котором обвинил Польшу в намерениях аннексировать западные области Украины, а украинцам посоветовал не надеяться на Запад, а договариваться с Россией не с позиций силы, а проявляя уважение.

Источник: письмо Януковича, обнародованное его адвокатом Юрием Кирасиром

Прямая речь Януковича: "Как бы ни было больно об этом писать сегодня, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о рисках потери огромных территорий на юге и востоке нашего государства.

На ее западных границах тоже не все так просто. Польша ведь помнит не только сентябрь 1939 года. Она надежно хранит в памяти март 1923 года, когда в Париже послы государств Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав Второй Речи Посполитой.

Нынешнее ситуативное сближение с Польшей чревато ситуацией, когда Украина может быть вынуждена согласиться на фактическое слияние с ней, так как возникнет угроза ее экономической несосотоятельности защищать свой суверенитет. Это и стало следствием реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний Майдан (Янукович написал Майдан с строчной буквы – УП).

Детали: Янукович обвинил украинцев в том, что они клеймили его оскорбительными прозвищами и не слушались его советов из-за границы, как найти общий язык с Россией.

По его мнению, Украина должна быть связующим мостом между Западом и Востоком, прежде всего Россией, умело маневрируя между их интересами. В письме он вспоминает, что так ему сказал, дескать, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Интересы Украины, по логике беглого президента, заключаются в том, чтобы маневрировать между интересами других цивилизаций.

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Также Янукович говорит, что все время его пребывания в Украине ему мешали реализовывать конструктивные идеи те политики, которыми руководили из-за границы. 21 февраля 2014 года, во время событий Революции Достоинства, министры иностранных дел Германии и Польши согласились на соглашение о примирении между режимом Януковича и оппозицией, по которому должны состояться президентские выборы до конца 2014 года и возвращение к парламентско-президентской республике. Он говорит, что ночью того дня молился за мир в Украине, чтобы не допустить кровопролития, но не получилось.

Свое письмо он закончил признанием того, что, скорее всего, мирное соглашение между Украиной и Россией подпишут не в пользу Украины, потому что она, мол, уже проигрывает. По мнению бывшего президента, западные политики уже устали помогать Украине, а их избиратели не хотят тратить бюджетные средства на поставку вооружения Вооруженным силам Украины, потому что это якобы не помогает.

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