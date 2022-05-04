Прем’єр Італії закликав ЄС відмовитись від принципу одностайності в зовнішній політиці

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав Євросоюз відмовитися від вимоги одностайності щодо зовнішньополітичних рішень і підготуватися до змін Договору про ЄС після вторгнення Росії в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euobserver.

Драгі заявив, що Європа повинна рухатися до "прагматичного федералізму", щоб краще озброїтися для вирішення питань економіки, енергетики, оборони та зовнішньої політики.

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"Якщо для цього буде потрібно розпочати процес зміни договорів ЄС, ми повинні це прийняти", – сказав Драгі в Страсбурзі.

Він стверджує, що ЄС має покращити процес прийняття рішень, щоб відповісти на атаку Росії, яка поставила під сумнів мир на континенті.

"Ми повинні подолати цей принцип одностайності, який веде до логіки перехресних вето, і рухатися до рішень, прийнятих кваліфікованою більшістю", – сказав Драгі.

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Використання кваліфікованої більшості, що означає, що 15 із 27 країн ЄС, які представляють щонайменше 65 відсотків усього населення ЄС, необхідні для підтримки рішення, унеможливить блокування рішень однією країною.

"Європа, яка здатна приймати швидкі рішення, – це Європа, яка викликає більшу довіру для своїх громадян і для решти світу", – додав він.

Країни ЄС зіткнулися з важким викликом для їхньої єдності, погоджуючись на санкції проти Росії, оскільки країни Балтії та Польща хочуть рухатися швидше із обмеженнями, а Угорщина заявила, що заборони на енергоносії є червоною лінією.

Драгі повторив, що Італія підтримає будь-які енергетичні санкції проти Росії, незважаючи на те, що вона сильно залежить від імпорту російського газу.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію проти України.