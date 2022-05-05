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Німеччина замінить Чехії поставлену Україні військову техніку та озброєння

"Європейська правда"Четвер, 5 травня 2022, 21:36

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Чехії замінити поставлену Україні техніку та озброєння.

Про це після зустрічі із Шольцем заявив чеський прем'єр-міністр Петро Фіала, пише "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

За словами Фіали, форма майбутньої угоди є дуже специфічною і стосується важкого озброєння.

"Ми домовилися щодо модернізації оборонної сфери. Наші команди продовжать обговорення форми співпраці", - сказав Фіала.

Він сказав, що Німеччина та Чехія могли б використати свій потенціал, і Прага могла б постачати Київ зброєю, якої безпосередньо потребує українська армія.

"Я не говоритиму подробиці", — сказав Шольц. "Йдеться про конкретні речі, про важке озброєння", - додав Фіала.

Раніше повідомлялося, що Чехія погодилася ремонтувати українські танки та бронетранспортери, пошкоджені під час бойових дій. 

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Чехія стала першою країною, яка поставила Україні танки - радянські Т-72, ​​а також бойові машини піхоти БМП-1, які перебувають у її чинних резервах. 

Є також повідомлення про постачання самохідної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Теми: НімеччинаЧехія
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