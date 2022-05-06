У США обмежать застосування вакцини від Johnson & Johnson

Американське Управління саннагляду обмежує використання вакцини Johnson & Johnson від COVID-19 через ризик розвитку синдрому згортання крові.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Деталі: Рекомендації випустили на основі розслідування зареєстрованих випадків тромбозів після щеплень J&J.

Центри США з контролю та профілактики захворювань раніше рекомендували американцям вакцини Pfizer та Moderna замість J&J через випадки тромбозу із синдромом тромбоцитопенії.

Довідка: J&J – одна з вакцин проти коронавірусної інфекції, що використовуються у Сполучених Штатах поряд із Moderna та Pfizer. Вона вимагає введення лише однієї дози, а Moderna та Pfizer – двох доз.

За даними CDC, близько 18,7 млн американців отримали щеплення від COVID-19 J&J. Вакцинами Moderna щеплено 217,5 млн, Pfizer - 340,6 млн.

В Україні вакцину від J&J сертифікували, але масової вакцинації нею не проводили.