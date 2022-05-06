Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ДБР виявило російського льотчика, який міг займатись шпигунством

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 12:55

Державне бюро розслідувань виявило у Запоріжжі російського льотчика, який міг займатись шпигунством.

Джерело: ДБР

Деталі: Повідомляється, що його викрили в ході спецоперації щодо виявлення ворожих елементів з-поміж громадян Російської Федерації, які заїхали на територію України напередодні російського вторгнення.

За оперативною інформацією, російський військовий льотчик в останні роки регулярно навідував близьких родичів у Запоріжжі.

8 лютого 2022 року він в’їхав до України та залишився дотепер. Після початку російської агресії льотчик почав переховуватися, а його мати розповідала всім, що понад рік не бачила сина.

Дослівно: "Він представлявся пенсіонером цивільної авіації, хоча працівники ДБР здобули безперечні докази щодо його належності до російської армії.

Також зібрані дані можуть свідчити про те, що росіянин заїхав до України як так звана "консерва" аби займатися диверсійно-розвідувальною діяльністю та корегувати вогонь військових РФ по об'єктах стратегічного значення Збройних сил України та територіальної оборони, зливання даних щодо їх переміщення, розташування блок постів, дислокації батальйонів Збройних сил України та територіальної оборони.

ВІДЕО ДНЯ
 
 

Після завершення всіх юридичних процедур він буде переданий СБУ".

Теми: війнашпигунствоДБР
Головне сьогодні

В Італії заарештували 140-метрову "яхту Путіна"

Берлін заборонив прапори та символіку України на заходах 8-9 травня

відеоРосіяни здійснили подвійний ракетний удар по околицях Одеси

Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня

Міжнародні резерви України у квітні скоротились на 4% – НБУ

ЗСУ звільнили 5 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Усі новини...
війна
Сьогодення залежить від військових та дипломатів, але майбутнє – від філософів та вчителів
Росіяни обстріляли евакуаційне авто біля "Азовсталі", є загиблий
"Азовсталь" у Маріуполі боронять як мінімум 5 білорусів
Останні новини
05:19
Париж отримає державне відшкодування збитків від протестів "жовтих жилетів"
04:23
Харківщина: росіяни ракетним ударом знищили музей Сковороди, є поранений
04:07
Сербія остаточно обрала західний шлях – Вучич
03:27
В Італії заарештували 140-метрову "яхту Путіна"
02:53
Чорногорія обіцяє приєднатися до всіх санкцій ЄС проти Росії
02:32
США оголосили винагороду в $15 млн за інформацію про російських хакерів-вимагачів
02:06
У Бельгії варитимуть пиво "Чернігівське", всі кошти віддадуть на допомогу Україні
01:55
Південь: ЗСУ знищили 21 окупанта і ворожу техніку
01:30
Прага позбавить радянського маршала звання почесного громадянина
00:45
Байден підтвердив новий пакет військової допомоги Україні
Усі новини...