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ДБР виявило російського льотчика, який міг займатись шпигунством

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 12:55
ДБР виявило російського льотчика, який міг займатись шпигунством

Державне бюро розслідувань виявило у Запоріжжі російського льотчика, який міг займатись шпигунством.

Джерело: ДБР

Деталі: Повідомляється, що його викрили в ході спецоперації щодо виявлення ворожих елементів з-поміж громадян Російської Федерації, які заїхали на територію України напередодні російського вторгнення.

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За оперативною інформацією, російський військовий льотчик в останні роки регулярно навідував близьких родичів у Запоріжжі.

8 лютого 2022 року він в’їхав до України та залишився дотепер. Після початку російської агресії льотчик почав переховуватися, а його мати розповідала всім, що понад рік не бачила сина.

Дослівно: "Він представлявся пенсіонером цивільної авіації, хоча працівники ДБР здобули безперечні докази щодо його належності до російської армії.

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Також зібрані дані можуть свідчити про те, що росіянин заїхав до України як так звана "консерва" аби займатися диверсійно-розвідувальною діяльністю та корегувати вогонь військових РФ по об'єктах стратегічного значення Збройних сил України та територіальної оборони, зливання даних щодо їх переміщення, розташування блок постів, дислокації батальйонів Збройних сил України та територіальної оборони.

 
 

Після завершення всіх юридичних процедур він буде переданий СБУ".

Теми: війнашпигунствоДБР
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