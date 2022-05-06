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Законодавство також декомунізували

Роман ПетренкоП'ятниця, 6 травня 2022, 16:10

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про дерадянізацію законодавства України".

Джерело: глава парламенту Руслан Стефанчук у Facebook

Пряма мова Стефанчука: "Дякую усім колегам народним депутатам, які допомагали розробляти цей закон та проголосували за його прийняття.

Ми разом зробили те, на що не спромоглися зробити народні депутати за попередні 30 років незалежності".

Деталі: Стефанчук розповів, що відтепер в законодавстві:

  • немає згадки про "перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції";
  • немає прагнення втілювати в життя "ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства";
  • немає посилання на програми, розроблені комуністичною партією;
  • немає пріоритету в правах комсомольців, комуністів та інших "таваріщєй";
  • "вичищено" майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР).

Кабінету міністрів доручили найближчим часом провести те саме на своєму рівні, а також напрацювати нові Трудовий кодекс, Житловий кодекс та Кодекс про адміністративні проступки.

Теми: декомунізаціяЗеленськийСтефанчукзаконодавство
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