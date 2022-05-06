Законодавство також декомунізували
П'ятниця, 6 травня 2022, 16:10
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про дерадянізацію законодавства України".
Джерело: глава парламенту Руслан Стефанчук у Facebook
Пряма мова Стефанчука: "Дякую усім колегам народним депутатам, які допомагали розробляти цей закон та проголосували за його прийняття.
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Ми разом зробили те, на що не спромоглися зробити народні депутати за попередні 30 років незалежності".
Деталі: Стефанчук розповів, що відтепер в законодавстві:
- немає згадки про "перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції";
- немає прагнення втілювати в життя "ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства";
- немає посилання на програми, розроблені комуністичною партією;
- немає пріоритету в правах комсомольців, комуністів та інших "таваріщєй";
- "вичищено" майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР).
Кабінету міністрів доручили найближчим часом провести те саме на своєму рівні, а також напрацювати нові Трудовий кодекс, Житловий кодекс та Кодекс про адміністративні проступки.
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