Україна закликає ЄС запровадити нафтове ембарго і перейти до розгляду газового ембарго проти РФ

Україна закликає Європейський Союз негайно запровадити ембарго на купівлю російської нафти та почати розгляд питання про заборону купівлі газу.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції у Києві з колегами із Латвії, Литви та Естонії, пише "Європейська правда".

"Ми закликаємо Європейський Союз запровадити якнайшвидше повне нафтове ембарго проти РФ і негайно перейти до розгляду газового ембарго. Чим швидше це відбудеться, тим більше життів буде врятовано і тим швидше європейська економіка позбудеться залежності від Росії в енергетичній сфері", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що ключовим проблемним питанням у шостому пакеті санкцій є запровадження нафтового ембарго і деякі країни виступають або проти ембарго як такого, або за те, щоб їх звільнили від необхідності його запроваджувати на якомога довший термін.

"Серед цих країн є такі, які дуже багато зробили для України, які ми дуже поважаємо, любимо і розуміємо їхню складну ситуацію. Є там і країна, яка на жаль торпедує весь шостий санкційний пакет і тему нафтового ембарго для того, щоб зберегти свої відносини з Росією", - сказав Кулеба, маючи на увазі Угорщину.

Міністр наголосив, що сама позиція про те, щоб відкласти нафтове ембарго до кінця 2023 чи кінця 2024 року, помилкова.

"Ви не знаєте, де буде Європа в кінці 2023 року. Завдання зараз не про це, а про те, як допомогти Україні якнайшвидше виграти війну і перемогти Росію. А для цього нафтове ембарго має бути запроваджене зараз…Не думайте про те, що буде в 2023 році, до нього ще треба дожити, там все може змінитися. Думайте про те, щоб ця війна не пішла далі в Європу, щоб ми її зупинили в Україні", - сказав він.

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"А тим, хто все ще намагається заради відносин з Росією виконувати роль троянського коня в Євросоюзі, прикриваючись своїми енергетичними інтересами, можу сказати тільки одне: історія всіх розсудить. І то, хто думає, що він на правильному боці історії, той переконається, що це не так", - додав Кулеба.

Раніше ЗМІ повідомили, що в Європейському Союзі вирішили запропонувати надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив раніше у п'ятницю, що він виступає проти початкової пропозиції ЄС щодо заборони російської нафти, заявивши, що це рівнозначно скиданню "ядерної бомби" на економіку його країни.

Він сказав, що хоче п'ятирічного виключення із заборони на купівлю нафти.