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Украина призывает ЕС ввести нефтяное эмбарго и перейти к вопросу газового эмбарго против РФ

"Европейская правда"Пятница, 6 мая 2022, 17:48

Украина призывает Европейский Союз немедленно ввести эмбарго на покупку российской нефти и приступить к рассмотрению вопроса о запрете покупки газа.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве с коллегами из Латвии, Литвы и Эстонии, пишет "Европейская правда".

"Мы призываем Евросоюз ввести скорейшее полное нефтяное эмбарго против РФ и немедленно перейти к рассмотрению газового эмбарго. Чем быстрее это произойдет, тем больше жизней будет спасено и тем быстрее европейская экономика избавится от зависимости от России в энергетической сфере", - сказал Кулеба.

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Он отметил, что ключевым проблемным вопросом в шестом пакете санкций является введение нефтяного эмбарго и некоторые страны выступают либо против эмбарго как такового, либо за то, чтобы их освободили от необходимости его вводить на более длительный срок.

"Среди этих стран есть такие, которые очень много сделали для Украины, которые мы очень уважаем, любим и понимаем их сложную ситуацию. Есть там и страна, которая, к сожалению, торпедирует весь шестой санкционный пакет и тему нефтяного эмбарго для того, чтобы сохранить свои отношения с Россией", - сказал Кулеба, имея в виду Венгрию.

Министр подчеркнул, что сама позиция о том, чтобы отложить нефтяное эмбарго до конца 2023 или конца 2024 года, ошибочна.

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"Вы не знаете, где будет Европа в конце 2023 года. Задача сейчас не об этом, а о том, как помочь Украине как можно быстрее выиграть войну и победить Россию. А для этого нефтяное эмбарго должно быть введено сейчас... Не думайте о том, что будет в 2023 году, до него еще нужно дожить, там все может измениться. Думайте о том, чтобы эта война не пошла дальше в Европу, чтобы мы ее остановили в Украине", – сказал он.

"А тем, кто все еще пытается ради отношений с Россией выполнять роль троянского коня в Евросоюзе, прикрываясь своими энергетическими интересами, могу сказать только одно: история всех рассудит. И то, кто думает, что он на правильной стороне истории, тот убедится, что это не так", - добавил Кулеба.

Ранее СМИ сообщили, что в Европейском Союзе решили предложить предоставить Венгрии, Словакии и Чехии возможность сохранить импорт российской нефти до 2024 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил ранее в пятницу, что он выступает против первоначального предложения ЕС о запрете российской нефти, заявив, что это равнозначно сбросу "ядерной бомбы" на экономику его страны.

Он сказал, что хочет пятилетнего исключения из запрета на покупку нефти.

Темы: ЕСРосcиясанкцииУкраина
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