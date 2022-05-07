Чорногорія обіцяє приєднатися до всіх санкцій ЄС проти Росії

Новопризначений чорногорський уряд готує пакет впровадження всіх санкцій проти РФ, раніше введених Євросоюзом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на facebook-сторінку посольства України у Чорногорії.

Як зазначається, таку заяву міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапич зробив під час візиту до українського посольства.

"У ході бесіди з Тимчасово повіреною в справах України в Чорногорії Наталією Фіялкою шеф чорногорської дипломатії висловив чітку підтримку Україні з боку Уряду Чорногорії, а також українській боротьбі за територіальну цілісність, суверенітет та незалежність проти брутальної російської агресії",- зазначають у посольстві.

Серед іншого, міністр Кривокапич зазначив, що "Чорногорія добре розуміє український народ, підкресливши близькість доль двох народів із їхніми "великими сусідами". Він додав, що допомога нового уряду Україні буде збільшуватися, а також те, що триває підготовка до впровадження Чорногоріє всіх пакетів антиросійських санкцій".

"Як і в кожній великій історичній справі, мова йде не тільки про політику та прагматику. Набагато більше, ніж це - почуття спільних цінностей і сильні емоції до страждань українського народу", - цитує посольство слова голови чорногорської дипломатії.

Нагадаємо, що донедавна проросійський уряд Чорногорії блокував виконання навіть прийнятих санкцій проти РФ.

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