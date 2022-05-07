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Сербія остаточно обрала західний шлях – Вучич

Субота, 7 травня 2022, 04:07
Сербія остаточно обрала західний шлях – Вучич
фото: twitter ЄП

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія буде сильнішою на європейському шляху, хоч і "не потопче і не погасить свою дружбу на Сході". 

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал N1.

Під час промови у Палаці Сербії Вучич нагадав, що останні опитування громадської думки показують, що вперше у Сербії більшість громадян виступають проти вступу Сербії до ЄС.

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Проте, за словами сербського президента, його робота "полягає не в тому, щоб догодити громадській думці".

"Наша робота - це почути, але наша робота - робити те, що найкраще для держави", - заявляє Вучич.

Він зазначив, що торгівля Сербії з ЄС становить близько 60,2 відсотка - загалом 30,8 мільярда євро, і що майже 300 000 людей у ​​Сербії прямо чи опосередковано працюють у компаніях, що належать державам-членам ЄС, і що більшість інвестицій надходить з ЄС.

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"Я розумію, чому деякі люди сердиться, люди зляться, тому що вони бачать, як ЄС щодня тисне на нас у питанні Косово і Метохії та санкцій проти Росії… Але я хочу звернути увагу громадян на одне – те, що є справедливим, дуже важливо, але в міжнародних відносинах немає закону, справедливості ще менше. Ми хочемо належати до типу європейського суспільства і тому хочемо прогресу… Моє послання сьогодні полягає в тому, що Сербія на європейському шляху, що вона буде йти далі на цьому шляху і що вона буде боротися за місце Сербії в сім'ї європейських народів", - резюмує Вучич.

Нагадаємо, напередодні міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулін заявив, що країни, які бомбили Сербію, не мають "морального права" просити Белград дотримуватися їхньої лінії та вводити санкції проти Москви.

Хоча Сербія є країною-кандидатом у ЄС і має погоджуватися із зовнішньою політикою ЄС, вона не приєдналася до ЄС щодо запровадження санкцій проти Росії, що викликало критику у Брюсселі та у всьому блоці.

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Теми: Сербія
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