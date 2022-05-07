В уряді Німеччини засудили удари РФ по сільському господарству України і крадіжки зерна

Німецький міністр сільського господарства Джем Оздемір різко засудив цілеспрямовані напади Росії на сільське господарство під час війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Президент Путін безсовісно використовує українські запаси пшениці, заявив політик Зелених, фермерів змушують продавати запаси за смішними цінами – або "солдат Путіна" просто забере запаси. "До речі, у конституційній державі для цього є три слова: вимагання, крадіжка і пограбування" - зазначив міністр.

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Оздемір сказав, що отримав тривожні повідомлення зі Сходу України, які викривають імперіалістичні плани Путіна: "На окупованих територіях, очевидно, економічні структури все більше адаптуються до російських правил". Тому фермери повинні подавати декларації про право власності та змушені зареєструватися відповідно до російського законодавства. У той же час Путін дозволяє цілеспрямовано бомбити залізничні об’єкти на заході, щоб остаточно припинити поставки українського зерна на світові ринки.

Оздемір сказав, що він вважає спільним міжнародним завданням допомогти створити альтернативні, ефективні транспортні маршрути. "Для мене право України на вільний доступ до світових ринків так само не підлягає обговоренню, як і її суверенітет" - заявив він.

Ситуація буде обговорена під час головування Німеччини в G7 на зустрічі міністрів сільського господарства в Штутгарті наступного тижня. Оздемір сказав, що він також хоче прийти до спільного розуміння того, що одну кризу не можна вирішити, підживлюючи іншу:"Кліматична криза та зникнення видів не припиняються лише тому, що Путін вторгається в Україну". Захист клімату, продовольча безпека та мир мають стати новою тріадою, сказав він.