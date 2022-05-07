Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В правительстве Германии осудили удары РФ по сельскому хозяйству Украины и краже зерна

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 14:47

Немецкий министр сельского хозяйства Джем Оздемир резко осудил целенаправленные нападения России на сельское хозяйство во время войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Президент Путин бессовестно использует украинские запасы пшеницы, заявил политик Зеленых, фермеров заставляют продавать запасы по смешным ценам – или "солдат Путина" просто заберет запасы. "Кстати, в конституционном государстве для этого есть три слова: вымогательство, воровство и ограбление" - отметил министр.

Реклама:

Оздемир сказал, что получил тревожные сообщения с Востока Украины, разоблачающие империалистические планы Путина: "На оккупированных территориях очевидно экономические структуры все больше адаптируются к российским правилам". Поэтому фермеры должны подавать право на право собственности и вынуждены зарегистрироваться в соответствии с российским законодательством. В то же время, Путин позволяет целенаправленно бомбить железнодорожные объекты на западе, чтобы окончательно прекратить поставки украинского зерна на мировые рынки.

Оздемир сказал, что считает общей международной задачей помочь создать альтернативные, эффективные транспортные маршруты. "Для меня право Украины на свободный доступ к мировым рынкам также не подлежит обсуждению, как и ее суверенитет" - заявил он.

Ситуация будет обсуждена во время председательства Германии в G7 на встрече министров сельского хозяйства в Штутгарте на следующей неделе. Оздемир сказал, что он также хочет прийти к общему пониманию того, что один кризис нельзя разрешить, подпитывая другой: "Климатический кризис и исчезновение видов не прекращаются только потому, что Путин вторгается в Украину". Защита климата, продовольственная безопасность и мир должны стать новой триадой, сказал он.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГерманияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Германия
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
В Берлине требуют отменить выступление россиянки Нетребко в государственной опере
Германия передала Украине танки Leopard 1 и радиолокационную систему TRML-4D
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: