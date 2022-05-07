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В правительстве Германии осудили удары РФ по сельскому хозяйству Украины и краже зерна

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 14:47

Немецкий министр сельского хозяйства Джем Оздемир резко осудил целенаправленные нападения России на сельское хозяйство во время войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Президент Путин бессовестно использует украинские запасы пшеницы, заявил политик Зеленых, фермеров заставляют продавать запасы по смешным ценам – или "солдат Путина" просто заберет запасы. "Кстати, в конституционном государстве для этого есть три слова: вымогательство, воровство и ограбление" - отметил министр.

Оздемир сказал, что получил тревожные сообщения с Востока Украины, разоблачающие империалистические планы Путина: "На оккупированных территориях очевидно экономические структуры все больше адаптируются к российским правилам". Поэтому фермеры должны подавать право на право собственности и вынуждены зарегистрироваться в соответствии с российским законодательством. В то же время, Путин позволяет целенаправленно бомбить железнодорожные объекты на западе, чтобы окончательно прекратить поставки украинского зерна на мировые рынки.

Оздемир сказал, что считает общей международной задачей помочь создать альтернативные, эффективные транспортные маршруты. "Для меня право Украины на свободный доступ к мировым рынкам также не подлежит обсуждению, как и ее суверенитет" - заявил он.

Ситуация будет обсуждена во время председательства Германии в G7 на встрече министров сельского хозяйства в Штутгарте на следующей неделе. Оздемир сказал, что он также хочет прийти к общему пониманию того, что один кризис нельзя разрешить, подпитывая другой: "Климатический кризис и исчезновение видов не прекращаются только потому, что Путин вторгается в Украину". Защита климата, продовольственная безопасность и мир должны стать новой триадой, сказал он.

Темы: ГерманияРосcиявойна
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