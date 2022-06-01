Окупанти обстріляли з артилерії громаду на Дніпропетровщині

Російські війська обстріляли із артилерії Зеленодольську громаду у Дніпропетровській області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram



Пряма мова Резінченка: "Ніч без тривог, але з обстрілами. Ворог знову поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали".

Деталі: Голова ОВА додав, що у Широківській громаді наразі працюють електрики. Вони ремонтують лінію, пошкоджену мінометною атакою в одному з сіл громади 31 травня.