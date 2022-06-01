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Окупанти обстріляли з артилерії громаду на Дніпропетровщині

Ірина БалачукСереда, 1 червня 2022, 08:24

Російські війська обстріляли із артилерії Зеленодольську громаду у Дніпропетровській області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резінченка: "Ніч без тривог, але з обстрілами. Ворог знову поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали".

Деталі: Голова ОВА додав, що у Широківській громаді наразі працюють електрики. Вони ремонтують лінію, пошкоджену мінометною атакою в одному з сіл громади 31 травня.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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