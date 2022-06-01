Туреччина не отримала пропозицій для розблокування вступу Фінляндії і Швеції в НАТО - Ердоган

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина ще не отримала жодних конкретних пропозицій щодо вирішення своїх занепокоєнь з приводу заявок Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, проти яких виступає Анкара.

Про це він сказав, виступаючи в парламенті в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Ердоган сказав, що Туреччина хоче бачити "щирий підхід" двох скандинавських країн щодо своїх занепокоєнь.

Він додав, що Анкара не змінить свою точку зору, якщо не побачить конкретних і обов’язкових кроків.

Він також сказав, що заперечення Туреччини проти заявок Стокгольма та Гельсінкі на членство є не "опортунізмом", а радше питанням національної безпеки.

Цього місяця Фінляндія та Швеція офіційно подали заявку на вступ до НАТО. Вони сподівалися, що це буде швидкий процес вступу. Але Туреччина, давній член альянсу, виступила проти членства Швеції і Фінляндії на тій підставі, що вони підтримують групи, які вона вважає терористами.

Туреччина опублікувала список своїх вимог для того, щоб дати свою згоду на членство Швеції та Фінляндії.

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Усі 30 держав НАТО повинні дати свою згоду, перш ніж новий член може бути прийнятий і таким чином скористатися гарантією колективної безпеки.

Детальніше про це - у статі А Ердоган проти: навіщо Туреччині блокувати розширення НАТО