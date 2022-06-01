Турция не получила предложений для разблокирования вступления Финляндии и Швеции в НАТО – Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция еще не получила никаких конкретных предложений по решению своих беспокойств по поводу заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО, против которых выступает Анкара.

Об этом он сказал, выступая в парламенте в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Эрдоган сказал, что Турция хочет видеть "искренний подход" двух скандинавских стран в отношении ее обеспокоенности.

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Он добавил, что Анкара не изменит свою точку зрения, если не увидит конкретных и обязательных шагов.

Он также сказал, что возражение Турции против заявок Стокгольма и Хельсинки на членство является не "оппортунизмом", а скорее вопросом национальной безопасности.

В этом месяце Финляндия и Швеция официально подали заявку на вступление в НАТО. Они надеялись, что это будет скорый процесс вступления. Но Турция, давний член Альянса, выступила против членства Швеции и Финляндии на том основании, что они поддерживают группы, которых она считает террористами.

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Турция опубликовала список своих требований, чтобы дать свое согласие на членство Швеции и Финляндии.

Все 30 государств-членов НАТО должны дать свое согласие, прежде чем новый член может быть принят и таким образом воспользоваться гарантией коллективной безопасности.

Детальнее об этом - в статье А Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО