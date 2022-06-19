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РосЗМІ пишуть, що командирів "Азова" вивезли до СІЗО "Лефортово" у Москві

Катерина ТищенкоНеділя, 19 червня 2022, 20:37
РосЗМІ пишуть, що командирів Азова вивезли до СІЗО Лефортово у Москві
СІЗО "Лефортово" у Москві, фото AFP via Getty Images

За даними російських ЗМІ, командири полку "Азов", які захищали "Азовсталь" у Маріуполі, перебувають у СІЗО "Лефортово" в Москві.

Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ

Пряма мова джерела: "В даний час кілька людей із командирів "Азова", які потрапили в полон під час штурму Маріуполя, доставлені в "Лефортово"".

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Деталі: Джерело не уточнило, про кого йдеться.

Що передувало: Раніше джерело ТАСС повідомило, що командирів полку "Азов" вивезли на територію Росії для так званих "слідчих дій". До цього захисники "Азовсталі" перебували у колонії на Донеччині.

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Катерина Прокопенко: СІЗО, де знаходяться захисники Маріуполя, переповнене, їжа та вода потребують покращення

Передісторія: 

  • Українські захисники Маріуполя, яких у травні вивезли з території "Азовсталі", перебували у колонії в Донецькій області. Джерела УП в українській владі твердили, що в Оленівці перебуває 2 449 українських військовослужбовців як полонені.
  • Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
  • У Генштабі ЗСУ заявляли, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і командирам дано наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
  • Росіяни та їхні спільники з ОРДЛО погрожують бійцям "Азова" судилищем. Про обмін полоненими поки не йдеться, попри домовленості.

Теми: Азов Росіяполонені
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