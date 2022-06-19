РосЗМІ пишуть, що командирів "Азова" вивезли до СІЗО "Лефортово" у Москві

За даними російських ЗМІ, командири полку "Азов", які захищали "Азовсталь" у Маріуполі, перебувають у СІЗО "Лефортово" в Москві.

Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ

Пряма мова джерела: "В даний час кілька людей із командирів "Азова", які потрапили в полон під час штурму Маріуполя, доставлені в "Лефортово"".

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Деталі: Джерело не уточнило, про кого йдеться.

Що передувало: Раніше джерело ТАСС повідомило, що командирів полку "Азов" вивезли на територію Росії для так званих "слідчих дій". До цього захисники "Азовсталі" перебували у колонії на Донеччині.

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