РосСМИ пишут, что командиров "Азова" вывезли в СИЗО "Лефортово" в Москве

По данным российских СМИ, командиры полка "Азов", которые защищали "Азовсталь" в Мариуполе, находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Источник: российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ

Прямая речь источника: "В настоящее время несколько человек из числа командиров "Азова", которые попали в плен в ходе штурма Мариуполя, доставлены в "Лефортово".

Детали: Источник не уточнил, о ком идет речь.

Что предшествовало: Ранее источник ТАСС сообщил, что командиров полка "Азов" вывезли на территорию России для так называемых "следственных действий". До этого защитники "Азовстали" находились в колонии в Донецкой области.

Читайте также: Как вышли и что сейчас с защитниками "Азовстали"

Екатерина Прокопенко: СИЗО, где находятся защитники Мариуполя, переполненное, еда и вода нуждаются в улучшении

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: