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РосСМИ пишут, что командиров "Азова" вывезли в СИЗО "Лефортово" в Москве

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 20:37
СИЗО "Лефортово" в Москве, фото AFP via Getty Images

По данным российских СМИ, командиры полка "Азов", которые защищали "Азовсталь" в Мариуполе, находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Источник: российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ

Прямая речь источника: "В настоящее время несколько человек из числа командиров "Азова", которые попали в плен в ходе штурма Мариуполя, доставлены в "Лефортово".

Детали: Источник не уточнил, о ком идет речь.

Что предшествовало: Ранее источник ТАСС сообщил, что командиров полка "Азов" вывезли на территорию России для так называемых "следственных действий". До этого защитники "Азовстали" находились в колонии в Донецкой области.

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Предыстория:

  • Украинские защитники Мариуполя, вывезенные в мае с территории "Азовстали", находились в колонии в Донецкой области. Источники УП в украинских властях утверждали, что в Оленовке находятся 2 449 украинских военнослужащих в качестве военнопленных.
  • Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию проходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелья "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
  • В Генштабе ВСУ заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и командирам дан приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти без оружия к противнику.
  • Россияне и их сообщники из ОРДЛО угрожают бойцам "Азова" судилищем. Об обмене пленными пока речь не идет, несмотря на договоренности.

Темы: АзовРосcияпленные
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