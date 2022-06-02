У Білорусі помітили ешелон із технікою, який перекидають під Україну 

2 червня у Білорусі з Гродно до Брестської області перевозять понад 50 одиниць військової техніки.

Джерело: "Belarusian Hajun project"

Деталі: 1 червня на залізничних станціях Коробчиці й Свіслоч Гродненського району проходило завантаження військової техніки.

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В оснащення входило 37 БМП, 2 вантажівки "Урал", БРДМ-2, тягач БТС-4, 5 ракетних комплексів "Оса", 2 бази для ракетного комплексу "Оса", покриті брезентом.

Техніка належить Збройним силам Білорусі, багато машин мають червоні квадрати.

❗️Over 50 units of military equipment are being transported from Grodno to Brest region.

Yesterday, military equipment was being loaded at Karobchytsy and Svislach railway stations, Grodno district.

The equipment included 37 infantry fighting vehicles, 5 Osa missile systems,

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2 червня близько 08:00 цей потяг відправився з Гродно. О 10:00 його помітили в Барановичах та Лісному. Через 40 хвилин його бачили поблизу Доманово (Івацевицький район), а об 11:00 – в Івацевичах, він рухався в бік Бреста.

Частина цього обладнання, завантаженого в потяг, перебувала в Хойниках із 7 травня.

За інформацією "Білоруського Гаюна", раніше воно використовувалося для зміцнення кордону з Україною в Гомельській області.

Іншу частину, меншу, використали для зміцнення кордону з Польщею, а зараз її везуть у бік Бреста.

Напередодні, 1 червня, о 9-й ранку у Сморгоні було помічено колону білоруської військової техніки в супроводі ДАІ, яка рухалася зі сходу на захід. До складу колони входили 2 ракетні комплекси "Оса" без верхньої частини, покритої брезентом, 4 вантажівки "Урал" різних модифікацій, 2 ЗІЛи.

О 15:00 на залізничній станції Коробчиці (Гродненський район) проходило завантаження військової техніки. В оснащення входили 4 ракетні комплекси "Оса", 2 КУНГ білоруських ЗС. У той же час у Свіслочі (теж Гродненський район) на платформи вантажили білоруську військову техніку, серед якої було близько 20 бойових машин піхоти, БТС-4.

О 15:30. на трасі М4 помітили, як у напрямку від Мінська в бік Бобруйська рухалися дві вантажівки "Урал", кожна з яких перевозила близько 9 ракет системи "Оса". О 16:20 їх помітили поблизу Мар’їної Горки, вони рухалися в бік Бобруйська.

О 16:40 колона військової техніки рухалася з Ошмяни в бік Борисова трасою Р-63. До складу колони входили БТР, 4 ЗРК "Оса", ЗІЛ 131, КамАЗ, 2 вантажівки "Урал", бензовоз, 2 ЗРК "Оса". Це була та сама техніка, яку раніше помітили в Сморгоні.

Довідка: ЗРК "Оса" – це один із елементів системи ППО. Комплекс "Оса" оснащений чотирма зенітними керованими ракетами 9M33, модифікація "Оса-АК" має 6 ракет 9М33М2, а "Оса-АКМ" – 6 ракет 9М33М3. Зона ураження цілі по висоті – від 10 до 5000 м, ,5 До 10,3 км (для "Оси-АКМ").