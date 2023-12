У Білорусі помітили ешелон із технікою, який перекидають під Україну 

2 червня у Білорусі з Гродно до Брестської області перевозять понад 50 одиниць військової техніки.

Джерело: "Belarusian Hajun project"

Деталі: 1 червня на залізничних станціях Коробчиці й Свіслоч Гродненського району проходило завантаження військової техніки.

В оснащення входило 37 БМП, 2 вантажівки "Урал", БРДМ-2, тягач БТС-4, 5 ракетних комплексів "Оса", 2 бази для ракетного комплексу "Оса", покриті брезентом.

Техніка належить Збройним силам Білорусі, багато машин мають червоні квадрати.

❗️Over 50 units of military equipment are being transported from Grodno to Brest region.

Yesterday, military equipment was being loaded at Karobchytsy and Svislach railway stations, Grodno district.

The equipment included 37 infantry fighting vehicles, 5 Osa missile systems,

