Буданов пояснив виведення військ із Сєвєродонецька "тактичним перегрупуванням"

За словами начальника військової розвідки Кирила Буданова, відступ ЗСУ з Сєвєродонецька після кількох тижнів боїв з російськими військами у місті був "тактичним" кроком, щоб уникнути повторення облоги "Азовсталі" у Маріуполі.

Джерело: Буданов в інтерв'ю виданню Financial Times

Деталі: Буданов сказав, що наказ про виведення військ було віддано тому, що за кілька тижнів важка артилерія росіян "зрівняла Сєвєродонецьк із землею".

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Руйнування повторили долю маріупольського порту, де українські солдати, що ховалися на "Азовсталі", тижнями перебували у пастці, перш ніж вийти.

Таким чином, українські війська вийшли "на височину" на захід через річку Сіверський Донець у Лисичанськ та його околиці.

За його словами, через цей відступ російським силам, розташованим на східних берегах річки, буде дуже важко переправитися і просунутися, особливо в гору, до Лисичанська.

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Пряма мова Буданова: "Це було абсолютно правильне рішення… тактичне перегрупування".

Передісторія: Голова райдержадміністрації Роман Власенко запевнив, що про відступ військових з Лисичанська наразі не йдеться.

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