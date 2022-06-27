Буданов пояснив виведення військ із Сєвєродонецька "тактичним перегрупуванням"
За словами начальника військової розвідки Кирила Буданова, відступ ЗСУ з Сєвєродонецька після кількох тижнів боїв з російськими військами у місті був "тактичним" кроком, щоб уникнути повторення облоги "Азовсталі" у Маріуполі.
Джерело: Буданов в інтерв'ю виданню Financial Times
Деталі: Буданов сказав, що наказ про виведення військ було віддано тому, що за кілька тижнів важка артилерія росіян "зрівняла Сєвєродонецьк із землею".
Руйнування повторили долю маріупольського порту, де українські солдати, що ховалися на "Азовсталі", тижнями перебували у пастці, перш ніж вийти.
Таким чином, українські війська вийшли "на височину" на захід через річку Сіверський Донець у Лисичанськ та його околиці.
За його словами, через цей відступ російським силам, розташованим на східних берегах річки, буде дуже важко переправитися і просунутися, особливо в гору, до Лисичанська.
Пряма мова Буданова: "Це було абсолютно правильне рішення… тактичне перегрупування".
Передісторія: Голова райдержадміністрації Роман Власенко запевнив, що про відступ військових з Лисичанська наразі не йдеться.
Нагадаємо:
- 23 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що у Сєвєродонецьку українські захисники можуть відійти на нові більш укріплені позиції.
- 24 червня Гайдай повідомив, що українські захисники зупинили наступ росіян в районі Борівського у Луганській області та відбили наступ на Лисичанськ, водночас окупати змогли захопити Миколаївку, бої у Сєвєродонецьку тривають.
- Пізніше Гайдай повідомив, що захисники Сєвєродонецька у Луганській області отримали команду відходити на нові укріплені позиції.
- Росіяни в останні дні захопили ще кілька населених пунктів на Луганщині. За оцінкою британської розвідки, війська РФ просунулися на 5 км у бік Лисичанська. За оцінкою ISW, вони можуть захопити це місто в найближчі дні.