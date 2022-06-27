Буданов пояснив виведення військ із Сєвєродонецька "тактичним перегрупуванням"

За словами начальника військової розвідки Кирила Буданова, відступ ЗСУ з Сєвєродонецька після кількох тижнів боїв з російськими військами у місті був "тактичним" кроком, щоб уникнути повторення облоги "Азовсталі" у Маріуполі.

Джерело: Буданов в інтерв'ю виданню Financial Times

Деталі: Буданов сказав, що наказ про виведення військ було віддано тому, що за кілька тижнів важка артилерія росіян "зрівняла Сєвєродонецьк із землею".

Руйнування повторили долю маріупольського порту, де українські солдати, що ховалися на "Азовсталі", тижнями перебували у пастці, перш ніж вийти.

Таким чином, українські війська вийшли "на височину" на захід через річку Сіверський Донець у Лисичанськ та його околиці.

За його словами, через цей відступ російським силам, розташованим на східних берегах річки, буде дуже важко переправитися і просунутися, особливо в гору, до Лисичанська.

Пряма мова Буданова: "Це було абсолютно правильне рішення… тактичне перегрупування".

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Передісторія: Голова райдержадміністрації Роман Власенко запевнив, що про відступ військових з Лисичанська наразі не йдеться.

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