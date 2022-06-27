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Буданов объяснил вывод войск из Северодонецка "тактической перегруппировкой"

Роман ПетренкоПонедельник, 27 июня 2022, 13:59
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

По словам начальника военной разведки Кирилла Буданова, отступление ВСУ из Северодонецка после нескольких недель боев с российскими войсками в городе было "тактическим" шагом во избежание повторения осады "Азовстали" в Мариуполе.

Источник: Буданов в интервью изданию Financial Times

Детали: Буданов сказал, что приказ о выводе войск был отдан потому, что за несколько недель тяжелая артиллерия россиян "сровняла Северодонецк с землей".

Разрушения повторили судьбу мариупольского порта, где украинские солдаты, укрывавшиеся на "Азовстали", неделями находились в ловушке, прежде чем вышли.

Таким образом, украинские войска "выдвинулись на возвышенность" на запад через реку Северский Донец в город-побратим Лисичанск и его окрестности.

По его словам, из-за этого отступления российским силам, расположенным на восточных берегах реки, будет очень трудно переправиться и продвинуться, особенно в гору, к Лисичанску.

Прямая речь Буданова: "Это было абсолютно правильное решение… тактическая перегруппировка".

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Предыстория: Глава райгосадминистрации Роман Власенко заверил, что об отступлении военных из Лисичанска пока речь не идет.

Напомним:

Темы: СеверодонецкЛисичанскВооруженные силывойна
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