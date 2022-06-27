Буданов объяснил вывод войск из Северодонецка "тактической перегруппировкой"
По словам начальника военной разведки Кирилла Буданова, отступление ВСУ из Северодонецка после нескольких недель боев с российскими войсками в городе было "тактическим" шагом во избежание повторения осады "Азовстали" в Мариуполе.
Источник: Буданов в интервью изданию Financial Times
Детали: Буданов сказал, что приказ о выводе войск был отдан потому, что за несколько недель тяжелая артиллерия россиян "сровняла Северодонецк с землей".
Разрушения повторили судьбу мариупольского порта, где украинские солдаты, укрывавшиеся на "Азовстали", неделями находились в ловушке, прежде чем вышли.
Таким образом, украинские войска "выдвинулись на возвышенность" на запад через реку Северский Донец в город-побратим Лисичанск и его окрестности.
По его словам, из-за этого отступления российским силам, расположенным на восточных берегах реки, будет очень трудно переправиться и продвинуться, особенно в гору, к Лисичанску.
Прямая речь Буданова: "Это было абсолютно правильное решение… тактическая перегруппировка".
Предыстория: Глава райгосадминистрации Роман Власенко заверил, что об отступлении военных из Лисичанска пока речь не идет.
Напомним:
- 23 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в Северодонецке украинские защитники могут отойти на новые более укрепленные позиции.
- 24 июня Гайдай сообщил, что украинские защитники остановили наступление россиян в районе Боровского в Луганской области и отразили наступление на Лисичанск, в то же время окупать смогли захватить Николаевку, бои в Северодонецке продолжаются.
- Позже Гайдай сообщил, что защитники Северодонецка в Луганской области получили команду отходить на новые укрепленные позиции.
- Россияне в последние дни захватили еще несколько населенных пунктов в Луганской области. По оценке британской разведки, войска РФ продвинулись на 5 км в сторону Лисичанска. По оценке ISW, они могут захватить этот город в ближайшие дни.