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Одещина: СБУ затримала 5 людей, які підтримували дії окупантів

Ірина БалачукП'ятниця, 3 червня 2022, 10:57
Фото СБУ

Служба безпеки України викрила в Одеській області 5 людей, які підтримували дії російських окупантів і закликали до співпраці з державою-агресором.

Джерело: Управління СБ України в Одеській області у Facebook

Дослівно СБУ: "На Одещині кіберфахівці СБУ викрили ще п’ятьох прихильників рашистської навали, які публічно виправдовували збройне вторгнення Росії в Україну та підтримували дії окупантів.

Фігуранти поширювали у заборонених в Україні соціальних мережах матеріали, які героїзували російських загарбників та агітували до співпраці з державою-агресором". 

 
Фото СБУ

Деталі: Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання прибічників Росії правоохоронці вилучили комп’ютери та мобільні термінали із доказами протиправної діяльності. 

 
Фото СБУ

За даним фактом розслідують кримінальні провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) ККУ.

Наразі вже повідомили про підозру трьом колаборантам. Обвинувальні акти щодо них скерували до суду.

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Теми: СБУОдеська областьвійнапропаганда
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