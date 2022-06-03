Лукашенко заявив генсеку ООН про готовність до транзиту українського зерна через Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гуттерешем, говорили в тому числі про вивезення зерна з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство "Белта".

"Співрозмовники обговорили найактуальніші питання порядку денного, окремо зупинившись на питанні вивезення зерна з території України. Глава держави чітко окреслив позицію на цю тему: Білорусь готова до постачання українського зерна до балтійських портів через територію нашої країни. Також Білорусь готова надавати усіляку допомогу щодо його перевалки білоруським залізничним транспортом, виділивши для цього необхідні потужності", - йдеться у повідомленні.

Лукашенко запропонував генеральному секретарю ООН за столом переговорів за участю представників Білорусі, України та готових надати порти балтійських країн врегулювати проблеми вивезення зерна.

Однак для Лукашенка головне, щоб ці порти (Німеччини, Польщі, країн Балтії, Росії) були відкриті і для білоруських товарів.

Зазначається, що Антоніу Гутерреш попросив невелику паузу за кілька днів, щоб переговорити з керівництвом зацікавлених країн.

Нагадаємо, Україна разом з партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.