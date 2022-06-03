Рівень інфляції в Туреччині сягнув 73,5%

Рівень річної інфляції у Туреччині зріс до 73,5% у травні - найвищий показник у країні за останні 24 роки.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

За даними Турецького інституту статистики, опублікованими у п'ятницю, серед найбільш постраждалих секторів - транспорт. У ньому ціни зросли на 107,6% у річному обчисленні.

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На другому місці - сектор продуктів харчування, де ціни зросли на 91,6%.

Це найвищий рівень інфляції в Туреччині з 1998 року. Наступного року країна ухвалила комплексну програму дефляції за підтримки МВФ.

Центральний банк Туреччини відмовився підвищувати процентні ставки, незважаючи на інфляцію, та зберігав їх незмінними протягом понад п'яти місяців.

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Президент Реджеп Таїп Ердоган особисто виступав проти підвищення ставки, заявляючи, що "тіі, хто намагається нав'язати нам зв'язок між базовою ставкою та інфляцією, або неписьменні, або зрадники".

У квітні інфляція в Туреччині досягла майже 70% у порівнянні з цінами квітня 2021 року.

Стрімке зростання вартості життя підігріває невдоволення президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та його партією.