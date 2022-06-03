Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рівень інфляції в Туреччині сягнув 73,5%

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 16:10

Рівень річної інфляції у Туреччині зріс до 73,5% у травні - найвищий показник у країні за останні 24 роки.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

За даними Турецького інституту статистики, опублікованими у п'ятницю, серед найбільш постраждалих секторів - транспорт. У ньому ціни зросли на 107,6% у річному обчисленні. 

Реклама:

На другому місці - сектор продуктів харчування, де ціни зросли на 91,6%.

Це найвищий рівень інфляції в Туреччині з 1998 року. Наступного року країна ухвалила комплексну програму дефляції за підтримки МВФ.

Центральний банк Туреччини відмовився підвищувати процентні ставки, незважаючи на інфляцію, та зберігав їх незмінними протягом понад п'яти місяців.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Реджеп Таїп Ердоган особисто виступав проти підвищення ставки, заявляючи, що "тіі, хто намагається нав'язати нам зв'язок між базовою ставкою та інфляцією, або неписьменні, або зрадники".

У квітні інфляція в Туреччині досягла майже 70% у порівнянні з цінами квітня 2021 року.

Стрімке зростання вартості життя підігріває невдоволення президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та його партією. 

Теми: Туреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: