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Лукашенко знайшов "інформацію", що українська армія конфліктує із Зеленським

Денис КарловськийП'ятниця, 3 червня 2022, 16:43
самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко. фото: getty images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українські військові нібито не хочуть далі воювати з Росією, а тому в них почалося "протистояння" з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: білоруська державна інформагенція "БелТА" з посиланням на заяву Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "Вже в Україні, за моїми даними, між Зеленським й українськими військовими починається серйозне протистояння й конфлікт. Військові, як ніхто, розуміють, що таке конфлікт з Росією.

Вони бачать, на що здатні й скільки зможуть воювати. А воювати далі не зможуть. Ви бачите, Росія змінила тактику".

Деталі: Крім того, Лукашенко каже, нібито українські військові не задоволені тим, що українська влада погодилась спростити перетин кордону між Україною та Польщею та надати спеціальний правовий статус. 

Мовляв, українські військові хочуть бачити "самостійну, вільну Україну" без росіян, білорусів і поляків, а лише "Україну для українців". Тому вони готуються стяти голову будь-кому, хто стане на заваді.

Він повторив жахастики російської пропаганди, що Польща нібито готується до анексії західних областей України, а тому й підтримує Україну в боротьбі з російськими окупантами.

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Самопроголошений президент Білорусі каже, що всі його прогнози збуваються. Він передбачає, що українці ще попросять білорусів і росіян захистити їх від поляків.

Нагадаємо: Водночас раніше Лукашенко казав, що російська-українська війна буде тривати 3-4 дні, а також він клявся, що російські війська ніколи не перетнуть державний кордон України з території Білорусі. Проте ці "прогнози" глави Білорусі, який свою посаду вже більше 28 років, не збулися.

Теми: ЛукашенкоЗеленськийЗбройні силиопозиція
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