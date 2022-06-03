Байден не буде казати українцям, чи варто поступатися територіями

Президент США Джо Байден сказав, що не буде впливати на рішення української влади щодо територіальних поступок на користь російських окупантів.

Джерело: "Голос Америки" з коментарем Байдена

Пряма мова Байдена: "Це їхня територія. Я не збираюсь говорити їм, що вони мають робити, а чого не мають".

Деталі: Журналісти запитали американського президента, чи варто українській владі погодитися на територіальні поступки заради миру.

Байден додав, що в певний час настане мить для мирного врегулюванням шляхом переговорів. Він сказав, що не може передбачити, що буде включено в порядок денний цих переговорів.

Наразі його адміністрація зосереджена на тому, аби надати Україні належні засоби для свого захисту. Президент США наголосив, що дотримується принципу "Нічого про Україну без України".

Що було раніше: Раніше Байден опублікував колонку в New York Times, де пояснив, що влада США буде робити для завершення війни. Він пояснив, що американський уряд буде надавати Україні відповідне озброєння для оборони, зокрема ракетні комплекси і боєприпаси до них, але не буде ані затягувати війну, ані тиснути на українську владу щодо поступок.