Із полоненими "азовцями" комунікують розвідники – Монастирський
П'ятниця, 3 червня 2022, 23:34
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що комунікацію з полоненими бійцями полку "Азов", які захищали Маріуполь, здійснюють українські розвідники.
Джерело: Монастирський в ефірі телемарафону, повідомляє МВС
Пряма мова: "Сьогодні комунікацію з хлопцями здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони.
Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови тримання, харчування та можливості їхнього визволення".
Деталі: "Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе", - запевнив міністр.
Передісторія:
- Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь". Мирних жителів евакуювали на початку травня, але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидала довгий час.
- 16 травня росіяни заявили, що домовилися з українськими захисниками про вивезення поранених бійців на окуповану територію, а в ніч на 17 травня в Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя мають бути звільнені за процедурою обміну і повернутися додому. У Росії не виключали обмін, але деякі окупанти хочуть судилища для них.
- 20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців з "Азовсталі" виведено і що з 16 травня з бункерів вийшло 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.
- Рідні захисників Маріуполі 30 травня заявили, що нічого не знають про їхній стан та умови утримання.
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