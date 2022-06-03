Із полоненими "азовцями" комунікують розвідники – Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що комунікацію з полоненими бійцями полку "Азов", які захищали Маріуполь, здійснюють українські розвідники.

Джерело: Монастирський в ефірі телемарафону, повідомляє МВС

Пряма мова: "Сьогодні комунікацію з хлопцями здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони.

Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови тримання, харчування та можливості їхнього визволення".

Деталі: "Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе", - запевнив міністр.

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