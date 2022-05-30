Рідні захисників Маріуполя створили ГО, про бійців інформації не мають
Рідні захисників Маріуполя оголосили про створення громадської організації – Ради дружин і матерів захисників України "Жінки зі Сталі".
Джерело: родичі захисників Маріуполя на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, повідомляє Укрінформ
Пряма мова дружини бійця полку "Азов" Наталки Зарицької: "Сьогодні ми оголошуємо про створення Ради дружин і матерів захисників України "Жінки зі Сталі". Ця рада буде медіатором між рідними та владою, буде потужною публічною силою і променем світла у збереженні людських цінностей".
Деталі: Зарицька підкреслила, що потрібна повна інформація про українських полонених, умови їх утримання, треба боротися за повернення їх додому.
Родичі військових, евакуйованих з Маріуполя із меткомбінату "Азовсталь", повідомили на брифінгу, що наразі нічого про них не знають, і зв’язку з ними немає.
Так, Сандра Кротевич, сестра начальника штабу, першого заступника командира полку "Азов" майора Богдана Кротевича, заявила: "Я хочу звернутися як до українських медіа, так і до закордонних медіа, щоб ви дійсно не мовчали. Вся ця евакуація – це не повернення додому, хлопці не вдома. Де вони, що вони, в яких вони умовах, ми не знаємо".
"Останній зв’язок був з братом як раз в той день, коли їх вивозили з Азовсталі… Останній раз він написав о 5-й ранку, що після обіду зв’язку, можливо, більше не буде. Тому зі мною зв’язку не було і, наскільки мені відомо, – з іншими теж не було", – сказала Кротевич.
Її підтримали всі присутні на брифінгу родичі військових, які були на Азовсталі та боронили Маріуполь.
Наталка Зарицька розповіла, що з нею чоловік останній раз зв’язувався 17 травня і більше зв’язку з ним не було.
"Чоловік мені крайній раз подзвонив 17 травня. Наразі невідомо, що з ним, де він, чи живий він, чи не закатований, чи не піддається тортурам…Вже майже два тижні я не отримую від нього жодної звістки", - сказала вона.
"Мені телефонували від Червоного Хреста днів десь 4-5 тому і просто повідомили, що просто зафіксували факт його виходу з заводу "Азовсталь", але на всі мої запитання – чи живий, в якому стані, мені жодної інформації не надали", - розповіла Зарицька.
Що передувало: Після виходу з "Азовсталі" командир полку "Азов" Денис Прокопенко зателефонував своїй дружині Катерині, яка також отримала інформацію, що росіяни утримують українських бійців у задовільних умовах.
Передісторія:
- Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь". Мирних жителів евакуювали на початку травня, але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидала довгий час.
- 16 травня росіяни заявили, що домовилися з українськими захисниками про вивезення поранених бійців на окуповану територію.
- У ніч на 17 травня в Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя мають бути звільнені за процедурою обміну і повернутися додому. У Росії не виключали обмін, але деякі окупанти хочуть судилища для них.
- 20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців з "Азовсталі" виведено і що з 16 травня з бункерів вийшло 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.