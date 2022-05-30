Рідні захисників Маріуполя створили ГО, про бійців інформації не мають

Рідні захисників Маріуполя оголосили про створення громадської організації – Ради дружин і матерів захисників України "Жінки зі Сталі".

Джерело: родичі захисників Маріуполя на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, повідомляє Укрінформ

Пряма мова дружини бійця полку "Азов" Наталки Зарицької: "Сьогодні ми оголошуємо про створення Ради дружин і матерів захисників України "Жінки зі Сталі". Ця рада буде медіатором між рідними та владою, буде потужною публічною силою і променем світла у збереженні людських цінностей".

Реклама:

Деталі: Зарицька підкреслила, що потрібна повна інформація про українських полонених, умови їх утримання, треба боротися за повернення їх додому.

Родичі військових, евакуйованих з Маріуполя із меткомбінату "Азовсталь", повідомили на брифінгу, що наразі нічого про них не знають, і зв’язку з ними немає.

Так, Сандра Кротевич, сестра начальника штабу, першого заступника командира полку "Азов" майора Богдана Кротевича, заявила: "Я хочу звернутися як до українських медіа, так і до закордонних медіа, щоб ви дійсно не мовчали. Вся ця евакуація – це не повернення додому, хлопці не вдома. Де вони, що вони, в яких вони умовах, ми не знаємо".

ВІДЕО ДНЯ

"Останній зв’язок був з братом як раз в той день, коли їх вивозили з Азовсталі… Останній раз він написав о 5-й ранку, що після обіду зв’язку, можливо, більше не буде. Тому зі мною зв’язку не було і, наскільки мені відомо, – з іншими теж не було", – сказала Кротевич.

Її підтримали всі присутні на брифінгу родичі військових, які були на Азовсталі та боронили Маріуполь.

Наталка Зарицька розповіла, що з нею чоловік останній раз зв’язувався 17 травня і більше зв’язку з ним не було.

"Чоловік мені крайній раз подзвонив 17 травня. Наразі невідомо, що з ним, де він, чи живий він, чи не закатований, чи не піддається тортурам…Вже майже два тижні я не отримую від нього жодної звістки", - сказала вона.

"Мені телефонували від Червоного Хреста днів десь 4-5 тому і просто повідомили, що просто зафіксували факт його виходу з заводу "Азовсталь", але на всі мої запитання – чи живий, в якому стані, мені жодної інформації не надали", - розповіла Зарицька.

Що передувало: Після виходу з "Азовсталі" командир полку "Азов" Денис Прокопенко зателефонував своїй дружині Катерині, яка також отримала інформацію, що росіяни утримують українських бійців у задовільних умовах.

Передісторія: