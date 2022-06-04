Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведєв згадав і суди Лінча, і Ку-клукс-клан після санкцій проти сімей чиновників

"Європейська правда"Субота, 4 червня 2022, 12:16

Заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент РФ Дмітрій Медведєв назвав санкції щодо членів сімей російських чиновників подвійним беззаконням і порівняв їх із практиками з минулого.

Про це повідомляє РИА "Новости".

"От візьмемо санкції. Тут подвійне беззаконня. Тепер за міфічні, вигадані на Заході порушення за їхньою моделлю відповідають не лише учасники політичних подій – державні діячі чи депутати, а й їхні сім'ї, які ніяк не здатні вплинути на своїх родичів", - заявив він.

"Якщо вирішили європейські та американські законотворці – значить, сім'я відповість. За повною схемою і без провини. І давай блокувати рахунки членів сімей, їхнє майно, не пускати їх через кордон до західних цінностей!" – зазначив Медведєв.

На його думку, можна передбачити у майбутньому сприйняття Заходом і інших історичних практик. Зокрема, він згадав Закони Хаммурапі, де за загибель сина господаря будинку від обвалу будівлі, неякісно виконаної будівельником, можна було вбити сина будівельника.

"Чекаємо тепер повернення в західних законах принципу таліону (рівної відплати за скоєне). А що? Чим погано? Кожен зможе вершити правосуддя за принципом "око за око, зуб за зуб"! потім там зможуть і суди Лінча відновити. Поруч із легалізацією Ку-клукс-клану. У американців тут багата історія!" – заявив Медведєв.

Європейський союз напередодні опублікував в офіційному журналі шостий пакет санкцій проти Росії, до списків персональних санкцій, зокрема, включено дружину прессекретаря президента Росії Дмітрія Пєскова Татьяну Навку, а також його сина та дочку.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МедведєвРосіясанкціїЄС
Головне сьогодні

Росіяни запустили ракети з комплексів "Точка-У" по чотирьох містах на Донбасі – Генштаб ЗСУ

Нардеп Безугла розповіла, що робить у зоні бойових дій

Від коронавірусу помер росіянин, звинувачений в отруєнні Литвиненка в Лондоні

Удар по Святогірській лаврі: Зеленський чекає реакції ООН та ЮНЕСКО

Кулеба відповів на заклик Макрона "не допустити приниження Росії"

Третій удар авіації РФ по Сумщині: літак випустив 6 ракет

Усі новини...
Медведєв
Медведєв погрожує Україні ударами по центрах прийняття рішень через страх перед РСЗВ
Медведєв про санкції проти Росії: Ця ненависть огидна та ірраціональна
Медведєв заявив, що пора закрити рот людям, які визнані "іноагентами"
Останні новини
21:10
Харківщина: росіяни випустили 4 ракети по цивільному аеродрому
20:56
Папа Римський: Дуже хочу приїхати в Україну, але боюсь нашкодити
20:54
фотоЗалужний про гаубиці від Норвегії, які вже на передовій: Зроблені для людей
20:44
фотоПосол США відвідала понищену війною Бородянку
20:30
відеоЗСУ показали, як знищили ворожий вертоліт
20:17
У Польщі розповіли, що хотіли б бачити у сьомому пакеті санкцій проти Росії
20:05
На Київщині біля зруйнованих мостів звели 20 тимчасових переправ
19:58
Міністр оборони зробив прогноз, коли закінчиться війна
19:52
Зеленський звільнив члена ради НБУ
19:50
ЗСУ вдалося перегрупуватися в Сєвєродонецьку, намагаються повернути місто - ВЦА
Усі новини...