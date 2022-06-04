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Прикордонники затримали 6 чоловіків, які хотіли непомітно втекти вночі до Молдови

Денис КарловськийСубота, 4 червня 2022, 15:48
Прикордонники затримали 6 чоловіків, які хотіли непомітно втекти вночі до Молдови
фото ілюстративне: пресслужба дпсу

Прикордонники затримали на Буковині 6 громадян, які впродовж ночі проти 4 червня хотіли непомітно перетнути українсько-молдовський кордон.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби України

Дослівно: "Упродовж цієї ночі прикордонники затримали шістьох громадян України, які намагалися порушити україно-молдовський державний кордон".

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Деталі: На ділянці відповідальності відділу "Сокиряни" наряд відділення "вашківці" помітив трьох чоловіків, які відразу вдалися до втечі, побачивши прикордонників. Утім на околицях села Грубно їх затримали. 

Чоловікам залишалося близько півкілометра до кордону. Усі вони виявилися мешканцями Слов’янська Донецької області.

Так само у ніч проти 4 червня на іншій ділянці кордону "Мамалига" українські прикордонники затримали ще трьох чоловіків за 100 метрів від державного кордону. Вони виявилися мешканцями Полтави та Запоріжжя.

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Усіх порушників доправили до прикордонних підрозділів, де їм виписали протоколи про адмінпорушення щодо за спробу незаконного перетину кордону. Поліцейські відкрили кримінальне провадження проти всіх шістьох порушників за статтею "Ухиляння від призову за мобілізацією".

Нагадаємо: Під час воєнного стану Державна прикордонна служба обмежила виїзд закордон чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років. 

Передісторія: 

  • 2 червня прикордонники викрили керівника благодійного фонду, який за 20 тисяч гривень незаконно переправляв чоловіків за кордон.
  • 31 травня прикордонники викрили киянина, який за 9000 доларів допомагав потенційним призовникам перетинати кордон з Молдовою.
  • Наприкінці травня ДПСУ повідомляли, що до України впродовж місяця заїжджає в цілому більше людей, ніж виїжджає.

Теми: Прикордонна службакордонМолдоваЧернівецька область
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