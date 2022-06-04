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Пограничники задержали 6 мужчин, которые хотели незаметно перебежать ночью в Молдову

Денис КарловскийСуббота, 4 июня 2022, 15:48

Пограничники задержали на Буковине 6 граждан, которые ночью против 4 июня хотели незаметно пересечь украинско-молдавскую границу.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Дословно: "На протяжении этой ночи пограничники задержали шестерых граждан Украины, пытавшихся нарушить украино-молдавскую государственную границу".

Детали: На участке ответственности отдела "Сокиряны" наряд отделения "Вашковцы" заметил трех мужчин, которые сразу начали бежать, увидев пограничников. Впрочем, в окрестностях села Грубно их задержали.

Мужчинам оставалось около полукилометра до границы. Все они оказались жителями Славянска Донецкой области.

Так же в ночь на 4 июня на другом участке границы "Мамалыга" украинские пограничники задержали еще троих мужчин в 100 метрах от государственной границы. Они оказались жителями Полтавы и Запорожья.

Всех нарушителей доставили в пограничные подразделения, где им выписали протоколы об админнарушении за попытку незаконного пересечения границы. Полицейские открыли уголовное производство против всех шести нарушителей по статье "Уклонение от призыва по мобилизации".

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Напомним: Во время военного положения Государственная пограничная служба ограничила выезд заграницу мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Предыстория:

  • 2 июня пограничники разоблачили руководителя благотворительного фонда, который за 20 тысяч гривен незаконно переправлял мужчин за границу.
  • 31 мая пограничники поймали киевлянина, который за 9000 долларов помогал потенциальным призывникам пересекать границу с Молдовой.
  • В конце мая ГПСУ сообщали, что в Украину в течение месяца въезжает в целом больше людей, чем уезжает.

Темы: Пограничная службаграницаМолдоваЧерновицкая область
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