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У Миколаєві досі гасять пожежу, яку спричинив суботній обстріл окупантів

Валентина РоманенкоНеділя, 5 червня 2022, 13:17
У Миколаєві досі гасять пожежу, яку спричинив суботній обстріл окупантів
фото ДСНС Миколаївщини

У Миколаєві рятувальники досі гасять масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури, що виникла внаслідок російського обстрілу 4 червня.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, управління ДСНС Миколаївської області

Пряма мова Сєнкевича: "Окрім житлового кварталу, вчора російські окупанти обстріляли у Миколаєві інфраструктурний об’єкт. Внаслідок чого там загорілись склади із зерновим шротом. Пожежу рятувальники ліквідовують досі".

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Деталі: Рятувальники повідомляють, пожежу локалізовано на площі 10000 кв. м, її ліквідація триває.

 
 

Вогнем знищено два складські приміщення. Жертв та постраждалих немає.

Що передувало: Миколаїв протягом дня 4 червня було обстріляно тричі: з РСЗВ "Ураган", артилерією 152-го калібру і 203-го.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ОК "Південь", внаслідок обстрілів загинуло троє мирних мешканців і ще кілька цивільних осіб дістали важких поранень.

Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні автомобілі в житловому районі. Від влучання на територію приватного підприємства сталася масштабна пожежа.

Теми: Миколаївпожежавійна
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