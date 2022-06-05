Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Лаврова виникли проблеми з візитом до Сербії: три країни не пропускають його літак

"Європейська правда"Неділя, 5 червня 2022, 19:22

Візит до Сербії голови МЗС РФ Сергєя Лаврова зіткнувся із неочікуваними транспортними проблемами, вирішувати які довелося особисто президенту Александару Вучичу.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на N1.

Вперше про цю проблему заявив сам президент Вучич – за його словами, візит Лаврова несподівано ускладнився.

Пізніше, видання Novosti, посилаючись на свої джерела, пояснило, про які проблеми йде мова. За їх інформацією, дозвіл на політ літака із російським міністром не дали три країни: Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія.

Таке рішення поставило під загрозу візит, запланований на 6-7 червня. Під час перебування у Белграді Лавров збирався зустрітися із президентом Вучичем, міністром закордонних справ Ніколою Селаковичем, спікером парламенту Івіцей Дачичем, а також із патріархом Сербської православної церкви Порфірієм.

Згодом проблему підтвердила прем’єр-міністр Сербії Ана Брнабіч. За її словами, ситуація навколо приїзду Лаврова до Белграда "надзвичайно складна" і що логістикою його поїздки займається особисто Вучич.

Вона оцінила, що візит Лаврова ставить Сербію в "надзвичайно складну ситуацію", але позиція Белграда полягає в тому, що до них може приїхати міністр закордонних справ чи прем'єр-міністр будь-якої країни.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЛавровСербіяРосія
Головне сьогодні

фото, відео"Укрзалізниця" показала розбомблений росіянами завод у Києві

У Британії голосуватимуть за відставку Джонсона – ЗМІ

фотоЗеленський з’їздив на передову

Збірна України поступилася валлійцям і не поїде на Мундіаль

фотоПВК "Вагнер" добуває золото в Африці, аби втримати курс рубля під санкціями – New York Times

оновленоАдвоката Масі Найєма важко поранено, готують до операції

Усі новини...
Лавров
Президент Сербії заявив, що запланований візит Лаврова "ускладнюється"
МЗС відповіло Лаврову про "заміновані порти": Відведіть сили у морі, гарантуйте ненапад
Лавров лякає "залученням третіх країн" у війну, якщо Україна отримає РСЗВ
Останні новини
07:18
Адвоката-бійця Масі Найєма, пораненого на фронті, прооперували
07:00
Зведення Генштабу: На кордоні Білорусі стоять війська РФ з "Іскандерами" і "Панцирями"
06:00
NYT: У США є лише погані варіанти, як знизити ціни на нафту
05:02
На півдні ЗСУ знищили російські РСЗВ та ЗРК "Тор"
04:30
Тихановська: 1,5 тисячі білорусів воюють за Україну
03:45
ISW: Бойова міць росіян зменшена, бо ЗСУ успішно атакують в Сєвєродонецьку
02:47
Бойовики в Нігерії атакували католицьку церкву і вбили 50 людей
02:01
Херсонщина: Росіяни хочуть продавати на АЗС завезене з Криму пальне — ОК "Південь"
01:31
У ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Кутузова
00:35
Китай успішно відправив астронавтів на нову космічну станцію
Усі новини...