Росія змінила тактику атак з моря – ВМС України

Із початку повномасштабного вторгнення російські війська випустили по території України понад 300 крилатих ракет із кораблів у Чорному морі, але тепер частіше вдаються до ударів протикорабельними ракетами.

Джерело: Військово-морські сили Збройних сил України 6 червня

Дослівно: "У результаті наших активних дій по ураженню морських сил противника корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ було відкинуто від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів.

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Намагаючись відновити контроль над північно-західною частиною Чорного моря, противник був змушений змінити тактику: розгорнув в Криму та у Херсонській області берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон"; перекидає додаткові сили на острів Зміїний.

Залишається загроза нанесення ракетних ударів з морського напрямку. З початку вторгнення ворожі кораблі та підводні човни здійснили пуски більше 300 крилатих ракет по українській території".

Деталі: Як зазначають українські ВМС, зараз "інтенсивність ударів крилатими ракетами "Калібр" знизилась, в той же час противник почав бити по наземних об’єктах протикорабельними ракетами, основне призначення яких ураження бойових кораблів та суден".

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Припускають, що РФ використала значний обсяг сучасної ракетної зброї та змушена застосовувати застарілі типи ракет, запасів якої достатньо для ударів по території України.

Тим часом, угруповання орієнтовно з 30-ти кораблів та підводних човнів продовжують блокаду цивільного судноплавства.

З початку повномасштабного вторгнення флот противника здійснив ураження 9-ти цивільних суден, одне з яких затонуло. Два цивільних моряки загинули.

Зараз в акваторії Чорного моря перебуває до 12 великих десантних кораблів, проте більше третини з них знаходяться на ремонті.

Після знищення силами ВМС ЗСУ трьох десантних катерів типу "Раптор" та десантного катеру типу "Серна" угруповання противника налічує до 15 десантних катерів різного типу.

ВМС України зосереджуються на обороні та деблокуванні українських портів, захисті морського узбережжя, підтриманні контролю за акваторією Дніпро-Бузького та Дністровського лиманів, річок Дунай та Дніпро, у тому числі в районі міста Київ та Чернігів.

За твердженням ВМС, ЧФ РФ втратив повний контроль над північно-західною частиною Чорного моря і та перетворилася на "сіру зону".

"Разом з тим, противник перейняв нашу тактику та намагається повернути контроль на північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування", – йдеться в повідомленні.